Диагностика без правил. Как обманывают на техосмотре

Уже в следующем году могут вступить в силу новые правила для автомобилистов, предусматривающие фото- и видеофиксацию техосмотра. Это делается для того, чтобы пресечь многочисленные махинации с ТО. Как недобросовестные мастера обманывают клиентов и как не потерять деньги при техосмотре?

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение фото- и видеофиксации техосмотра. К ужесточению правил техосмотра предлагается ещё оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта. Ужесточение правил решает две основные задачи. Во-первых, можно будет проверить, действительно ли машина проходила техосмотр. На практике многие водители предпочитают просто купить справку, даже не отправляя машину на диагностику. Во-вторых, удастся ужесточить контроль и за самими мастерами. Одни смотрят машину формально, даже не пытаясь выявить возможные проблемы. Другие, наоборот, берут деньги за ненужные процедуры.

Замминистра экономразвития РФ Савва Шипов прямо заявил, что "ситуация в этой сфере не очень хорошая". Также он привёл данные ГИБДД, которые зафиксировали рост числа ДТП из-за технических неисправностей автомобилей.

Генеральный директор CarPrice Денис Долматов отмечает целесообразность введения фото- и видеофиксации техосмотра. Правда, по его мнению, у возможного законопроекта есть и обратная сторона.

— Все вместе эти меры (видео- и фотофиксация, лишение лицензий техэкспертов, штрафы или даже уголовный срок за продажу услуг техосмотра) должны повысить достоверность документа о пройденном ТО. С одной стороны, это приведёт к повышению прозрачности рынка подержанных автомобилей и повышению безопасности на дороге. С другой, эта мера, при всей своей нужности, скорее всего, вызовет негативную реакцию среди автолюбителей, как это было уже с видеофиксацией нарушений и платными парковками, — прокомментировал Лайфу Денис Долматов.

Кроме того, эксперт отмечает, что, если нововведение вступит в силу, тогда значительному количеству потребителей нелегальных диагностических карт придётся выбирать: либо тратить деньги на ремонт автомобилей и прохождение реального ТО, либо избавляться от своих машин.

— Чаще всего водителям приходится платить деньги специалистам, чтобы они "чего-нибудь там не заметили". Ведь зачастую приведение в нормальный вид автомобиля стоит дороже, чем сам автомобиль. Ещё один вид нарушения, при котором автовладельцу надо заплатить техэксперту, — это дистанционное оформление диагностической карты без предъявления автомобиля. Этим чаще всего пользуются те автовладельцы, у которых с машинами все нормально, просто жалко потратить время на прохождение ТО, — рассказал Денис Долматов.

Полезным нововведение считает и заместитель директора по послепродажному обслуживанию ГК "Автоспеццентр" Александр Калинкин. По его мнению, фото- и видеофиксация техосмотра окажет положительное влияние как на состояние автомобиля, так и на контроль факта прохождения данной процедуры в целом.

Что касается обмана автовладельцев, то существует большое количество недобросовестных пунктов по проведению технического осмотра. В каждом из них практикуют свои способы обмана клиентов, но в целом методы похожи.

— Наиболее распространённый способ обмана, на наш взгляд, это некорректные выводы о состоянии машины, которые требуют таких работ, как ремонт и обслуживание тормозной системы, необходимость регулировочных работ (фары, рулевое управление и так далее). Проверить необходимость этих работ зачастую могут только опытные автовладельцы, у которых есть необходимые знания. Для того чтобы не попасть в подобную ситуацию, лучше пользоваться стационарными пунктами ТО (официальные дилерские станции, авторизованные сервисы, имеющиеся соответствующие разрешительные документы), где есть возможность наблюдать за проведением работ и лично убедиться в тех или иных показателях, — поделился Александр Калинкин.

По словам автоэксперта Сергея Логинова, схема развода водителей на деньги достаточно простая: когда заезжаешь в сервис, специалисты находят какую-нибудь мелочь, которая может вообще не влиять на техосмотр. Тем не менее предлагают либо исправлять дефект, либо "решать вопрос на месте". Конечно, для водителей оптимальный вариант устранить все неполадки сразу, чтобы сэкономить своё время.

Заместитель генерального директора "Русского автомотоклуба" (РАМК) Андрей Барсуков полагает, что предложенная инициатива с фото- и видеофиксацией не сможет решить глобальную проблему с фиктивностью прохождения техосмотра.

— В реестре операторов техосмотра на данный момент уже более 4 тысяч компаний. У большинства из них по несколько станций. Ежегодно техосмотр должны проходить как минимум 30 млн транспортных средств. При сопоставлении этих цифр явно видно, что такой объём фото- и видеофиксаций досконально просмотреть и проверить вручную невозможно, а если делать это выборочно, то глобальную проблему с фиктивностью прохождения это не решит. Существующие нормативы по периодичности прохождения техосмотра, на мой взгляд, вполне адекватны. Чем старше транспортное средство, тем чаще его надо проверять. Но это должно быть не просто формальностью, а действительно полноценной проверкой, — заявил Андрей Барсуков.