Премиум вместо массмаркета. Как изменятся цены на авто в новом году

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Премиум вместо массмаркета. Как изменятся цены на авто в новом году

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Фото: © РИА Новости/Михаил Мордасов

За последний месяц 26 производителей поменяли цены на свои машины. К такому выводу пришли аналитики проекта "Цена-авто". Лайф узнал, какие автомобили подорожают и подешевеют в новом году, стоит ли покупать машину сейчас или подождать окончания праздников.

Специалисты проекта "Цена-авто" провели исследование, в ходе которого обнаружили изменения в стоимости моделей автомобилей у 26 производителей, официально представленных на российском рынке. Так, в период с 16 ноября по 15 декабря цены на весь модельный ряд отечественного УАЗа повысились на 15 000–18 000 рублей, а на некоторые автомобили KIA — на 15 000–40 000 рублей.

Поднялся ценник и на несколько моделей Volkswagen. За месяц их цена выросла на 10 000–160 000 рублей. Кроссовер Ford Kuga подорожал на 35 000 рублей, седан Hyundai Solaris — на 16 000 рублей и кроссовер Creta — на 17 000 рублей.

Стоит отметить, что некоторые производители решили не поддаваться общему ажиотажу и, наоборот, снизить цены на некоторые модели. Теперь Mercedes-Benz GLC можно купить на 90 000 рублей дешевле, а GLS 350d в одной из комплектаций подешевел на 320 000 рублей. Также снизилась цена и на несколько комплектаций Lada Xray. За месяц стоимость отечественного кроссовера понизилась на 3000–6000 рублей.

<p>Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк</p>

Таким образом, на авторынке сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, присутствует сезонный фактор по освобождению складов и выполнению основных годовых показателей ретейла. С другой — рынок уже сейчас готовится к неизбежным изменениям, вступающим в силу с 1 января 2019 года. Об этом рассказал Лайфу руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "Автоспеццентр" Александр Захаров.

— Производители, оценивая общую экономическую ситуацию на рынке со ставкой НДС, возможной динамикой курсовой разницы валют, возможным изменением ставки рефинансирования, уже сейчас начали подготовку к повышению цен в 2019 году. Логично подойти к этому вопросу плавно, без резких скачков, что мы и наблюдаем достаточно активно последние два-три месяца, — говорит Александр Захаров.

Также эксперт отметил, что волатильность в бюджетном сегменте гораздо ниже, чем в премиальном, поэтому ожидать больших скидок на популярные дефицитные модели точно не стоит.

— Многие автопроизводители с лета начали вести достаточно осторожную политику в формировании стоков на дилерских центрах. Следовательно, у большинства брендов сейчас есть определённый дефицит ряда моделей. Есть, конечно, исключения, но, как правило, это касается премиального сегмента, — пояснил Лайфу Александр Захаров.

Он также заверил, что на все автомобили без исключения будут предложены специальные условия в конце уходящего года. Разница будет лишь в виде и размере самого предложения. Однако не стоит забывать про сложившийся дефицит.

Когда стоит ожидать глобального подорожания автомобилей?

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков</p>

Генеральный директор CarPrice Денис Долматов уверен, что сейчас дилеры толкают клиентов на покупку авто заманчивыми предложениями, а вот уже в первые месяцы нового года как раз и стоит ожидать подорожания.

— У дилеров осталось всего две недели, чтобы продать по максимуму, получить выручку и, как следствие, бонусы. Для этого они используют акции, скидки и подарки. Все неприятные меры отложены на январь. Эта ситуация повторяется из года в год. Однозначно: цены на новые машины в январе-феврале вырастут, особенно на те автомобили, которые не подорожали в этом году, — рассказал Лайфу Денис Долматов.

Эксперт отметил, что на фоне роста иностранной валюты цены на автомобили в этом году не сильно выросли, но потери от ослабления курса рубля будут компенсированы уже в начале нового года.

— С начала года доллар и евро подорожали на 20%, а новые автомобили — всего на 5–7%. Потери от ослабления рубля будут компенсированы в начале следующего года. Вдобавок к этому с января изменяется ставка НДС с 18% до 20%. Рост цен не будет одинаковым: какие-то модели стали дороже уже сейчас, какие-то ещё нет. Но в том, что он будет, можно не сомневаться, — заверил Денис Долматов.

Когда стоит покупать новый автомобиль?

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко</p>

Многие эксперты, говоря про плавный рост цен на авто уже в начале нового года, отмечают, что приобретать новый автомобиль всё же лучше до конца 2018 года. Пока дилеры пытаются распродать модели с малым спросом по заманчивым предложениям, купить авто мечты сейчас можно с неплохой скидкой в десятки, а то и в сотни тысяч рублей.

— Оценивая масштабно ситуацию в целом, необходимую покупку откладывать точно не стоит. Приобретение желательно совершить в текущем, 2018 году. Если подойти к вопросу покупки заранее, то можно приобрести желаемый автомобиль в необходимой комплектации на максимально выгодных условиях, действующих в данный момент на автомобильном рынке, — рассказал Лайфу Александр Захаров.

Приобретать новый автомобиль сейчас также советует и руководитель отдела развития B2B "Русского автомотоклуба" (РАМК) Светлана Гребенкова.

— Если мы говорим о покупке нового автомобиля в ближайшее время (месяц-два), то, конечно же, это лучше делать сейчас. Первая причина — не забываем о повышении НДС уже с 1 января, что приведёт к росту цен и на автомобили. Вторая причина — это уже сложившаяся традиция проведения различных акционных мероприятий как самими дилерами, так и при поддержке автопроизводителей. В совокупности бонусы для клиентов составляют не менее 50–100 тысяч рублей. Это и допоборудование автомобиля, и комплект зимней резины, и дисконты для дальнейшего сервисного обслуживания, — пояснила Светлана Гребенкова.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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