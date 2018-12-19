Премиум вместо массмаркета. Как изменятся цены на авто в новом году

За последний месяц 26 производителей поменяли цены на свои машины. К такому выводу пришли аналитики проекта "Цена-авто". Лайф узнал, какие автомобили подорожают и подешевеют в новом году, стоит ли покупать машину сейчас или подождать окончания праздников.

Специалисты проекта "Цена-авто" провели исследование, в ходе которого обнаружили изменения в стоимости моделей автомобилей у 26 производителей, официально представленных на российском рынке. Так, в период с 16 ноября по 15 декабря цены на весь модельный ряд отечественного УАЗа повысились на 15 000–18 000 рублей, а на некоторые автомобили KIA — на 15 000–40 000 рублей.

Поднялся ценник и на несколько моделей Volkswagen. За месяц их цена выросла на 10 000–160 000 рублей. Кроссовер Ford Kuga подорожал на 35 000 рублей, седан Hyundai Solaris — на 16 000 рублей и кроссовер Creta — на 17 000 рублей.

Стоит отметить, что некоторые производители решили не поддаваться общему ажиотажу и, наоборот, снизить цены на некоторые модели. Теперь Mercedes-Benz GLC можно купить на 90 000 рублей дешевле, а GLS 350d в одной из комплектаций подешевел на 320 000 рублей. Также снизилась цена и на несколько комплектаций Lada Xray. За месяц стоимость отечественного кроссовера понизилась на 3000–6000 рублей.

Таким образом, на авторынке сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, присутствует сезонный фактор по освобождению складов и выполнению основных годовых показателей ретейла. С другой — рынок уже сейчас готовится к неизбежным изменениям, вступающим в силу с 1 января 2019 года. Об этом рассказал Лайфу руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "Автоспеццентр" Александр Захаров.

— Производители, оценивая общую экономическую ситуацию на рынке со ставкой НДС, возможной динамикой курсовой разницы валют, возможным изменением ставки рефинансирования, уже сейчас начали подготовку к повышению цен в 2019 году. Логично подойти к этому вопросу плавно, без резких скачков, что мы и наблюдаем достаточно активно последние два-три месяца, — говорит Александр Захаров.

Также эксперт отметил, что волатильность в бюджетном сегменте гораздо ниже, чем в премиальном, поэтому ожидать больших скидок на популярные дефицитные модели точно не стоит.

— Многие автопроизводители с лета начали вести достаточно осторожную политику в формировании стоков на дилерских центрах. Следовательно, у большинства брендов сейчас есть определённый дефицит ряда моделей. Есть, конечно, исключения, но, как правило, это касается премиального сегмента, — пояснил Лайфу Александр Захаров.

Он также заверил, что на все автомобили без исключения будут предложены специальные условия в конце уходящего года. Разница будет лишь в виде и размере самого предложения. Однако не стоит забывать про сложившийся дефицит.

Когда стоит ожидать глобального подорожания автомобилей?

Генеральный директор CarPrice Денис Долматов уверен, что сейчас дилеры толкают клиентов на покупку авто заманчивыми предложениями, а вот уже в первые месяцы нового года как раз и стоит ожидать подорожания.

— У дилеров осталось всего две недели, чтобы продать по максимуму, получить выручку и, как следствие, бонусы. Для этого они используют акции, скидки и подарки. Все неприятные меры отложены на январь. Эта ситуация повторяется из года в год. Однозначно: цены на новые машины в январе-феврале вырастут, особенно на те автомобили, которые не подорожали в этом году, — рассказал Лайфу Денис Долматов.

Эксперт отметил, что на фоне роста иностранной валюты цены на автомобили в этом году не сильно выросли, но потери от ослабления курса рубля будут компенсированы уже в начале нового года.

— С начала года доллар и евро подорожали на 20%, а новые автомобили — всего на 5–7%. Потери от ослабления рубля будут компенсированы в начале следующего года. Вдобавок к этому с января изменяется ставка НДС с 18% до 20%. Рост цен не будет одинаковым: какие-то модели стали дороже уже сейчас, какие-то ещё нет. Но в том, что он будет, можно не сомневаться, — заверил Денис Долматов.

Когда стоит покупать новый автомобиль?

Многие эксперты, говоря про плавный рост цен на авто уже в начале нового года, отмечают, что приобретать новый автомобиль всё же лучше до конца 2018 года. Пока дилеры пытаются распродать модели с малым спросом по заманчивым предложениям, купить авто мечты сейчас можно с неплохой скидкой в десятки, а то и в сотни тысяч рублей.

— Оценивая масштабно ситуацию в целом, необходимую покупку откладывать точно не стоит. Приобретение желательно совершить в текущем, 2018 году. Если подойти к вопросу покупки заранее, то можно приобрести желаемый автомобиль в необходимой комплектации на максимально выгодных условиях, действующих в данный момент на автомобильном рынке, — рассказал Лайфу Александр Захаров.

Приобретать новый автомобиль сейчас также советует и руководитель отдела развития B2B "Русского автомотоклуба" (РАМК) Светлана Гребенкова.

— Если мы говорим о покупке нового автомобиля в ближайшее время (месяц-два), то, конечно же, это лучше делать сейчас. Первая причина — не забываем о повышении НДС уже с 1 января, что приведёт к росту цен и на автомобили. Вторая причина — это уже сложившаяся традиция проведения различных акционных мероприятий как самими дилерами, так и при поддержке автопроизводителей. В совокупности бонусы для клиентов составляют не менее 50–100 тысяч рублей. Это и допоборудование автомобиля, и комплект зимней резины, и дисконты для дальнейшего сервисного обслуживания, — пояснила Светлана Гребенкова.