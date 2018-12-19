Tesla Model 3 поставила рекорд на гоночном треке

Автомобиль "пробежал" круг на трассе Laguna Seca быстрее, чем это делают многие суперкары.

Tesla Model 3 в версии Performance стала обладателем нового рекорда — на этот раз автомобиль американской компании стал вторым на гоночном треке Laguna Seca, показав результат в 1 мин. 41 сек., что на две секунды быстрее, чем заезда Tesla Model S P100D.

Добраться до первого места автомобили Илона Маска пока не могут: лидерство по скорости прохождения круга удерживает прототип другого американского электрического седана Lucid Air. Этот автомобиль проехал по гоночному треку Laguna Seca за 1 мин. 39 сек., что значительно быстрее большинства суперкаров.

Рекордсменом трека остаётся суперкар Ferrari FXX Evoluzione — продукт итальянских мастеров до сих пор держится на первом месте с рекордом круга в 1 мин. 26 сек.