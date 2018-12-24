Электрическая пуля. Рассекречен дизайн нового Tesla Roadster

Стоит отметить, что машина выглядит значительно лучше большинства суперкаров современности

Инженеры и учёные из творческого объединения Yazuki смогли по опубликованным в Интернете рендерам "построить" облик одного из самых ожидаемых автомобилей последних лет — электрического двухместного спорткара Tesla Roadster. Издание Clean Technica сообщает, что Tesla Roadster может стать самым ожидаемым автомобилем 2019 года, а его продажи только в Европе могут составить до 20 тыс. автомобилей, что "срежет" значительный кусок автомобильного рынка у традиционных игроков, таких, как Porsche, Mercedes, BMW и Audi.

Сообщается, что Tesla Roadster будет разгоняться до 100 километров в час меньше чем за две секунды. Максимальная скорость автомобиля составит 250 километров в час. Стартовая цена новинки уже известна — она составляет $200 тыс.