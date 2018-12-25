Серийное производство "президентских" седанов Aurus начнётся в 2020 году

Местом для серийного производства выбрали особую промышленно-производственную зону "Алабуга".

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство седанов Aururs, созданных в рамках проекта "Единая модульная платформа" и получивших индекс "Кортеж", начнётся в 2020 году. Как сообщает ТАСС, местом производства выбран завод компании Sollers в особой экономической зоне "Алабуга".

По словам Мантурова, 2019 год будет подготовительным для перехода на серию, а промышленное производство начнётся с середины 2020 года. Мантуров отметил также, что сейчас государственный научный центр НАМИ — головной разработчик автомобилей, — завершает международную сертификацию седанов и лимузинов Aurus Senat. На начальном этапе сертификации находится минивэн Aurus Arsenal.

Впервые автомобиль, предназначенный для первых лиц государства, показали во время торжественной церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина. ВИП-версия оснащается двигателем V-12 с гибридной силовой установкой. Седаны получили гибридные двигатели V-8. Стоимость новинки оценивается в диапазоне от 5 до 6 млн рублей.