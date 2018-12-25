"Форсаж" возвращается. Рассекречен облик "заряженной" Toyota Supra

Автомобиль получил комплект расширения кузова и массивный спойлер уже в базовой комплектации.

Издание Motor1 опубликовало фотографии "заряженной" версии самого ожидаемого спортивного купе последних лет. На снимках "гоночная" версия Toyota Supra запечатлена с массивными выхлопными трубами, комплектом расширения кузова и активным спойлером, который, судя по всему, регулируется в зависимости от скорости движения.

Версия GRMN будет отличаться от базовой Toyota Supra не только внешним видом, но и содержанием: автомобильные эксперты отмечают, что машина может получить перепрограммированную топливную систему и систему управления двигателем, а также модифицированные турбокомпрессоры. Официально новая машина будет представлена в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. Помимо обычных версий, производитель обещает выпустить в продажу и версию с откидным верхом.