Прощай, бензин. Почему люди пересядут на электромобили

Электричество побеждает. Неоспоримый факт подтверждается тем, что в линейке каждого автопроизводителя — от никому не известных китайских компаний до мастодонтов автомобильного рынка — есть не только гибридные, но и полностью электрические авто. Лайф разбирался, кто завоюет титул короля электричества.

Итальянская грация

После того как Ferrari представила первый в мире гибридный суперкар La Ferrari, все автомобильные эксперты и журналисты горько взвыли и стали в один голос сетовать на скорую смерть исключительно бензиновых силовых установок. Несмотря на то что от больших объёмов и 12 цилиндров производители суперкаров так и не отказались, La Ferrari создала любопытный прецедент — впервые дорожный автомобиль начал доставлять водителю воистину авиационные перегрузки. Уничтожение абсолютного рекорда Nürburgring гибридным Porsche 919 Hybrid Evo доказало правильность выбранного производителями пути, и гоночные гибриды, а также их полностью электрические собратья стали штамповаться как малолитражки. На 2019 год запланировано сразу несколько громких новинок родом из Италии — здесь и 1000-сильный электрический LB48H от Lamborghini, гиперкар, построенный на полностью новой платформе, и дорожный монстр от Pininfarina мощностью 2000 "лошадок". Впервые на ринг электромобилей "влезут" и мастера больших мотов из Ferrari. В 2019 году, согласно сообщениям топ-менеджеров компании, Ferrari начнёт тестирование гибридного внедорожника с двигателем V-12 и электромоторами. Отмечается, что суммарная мощность автомобиля превысит 1000 лошадиных сил. Стоимость отдельных автомобилей составит почти $3 млн, что значительно дороже даже самого известного гиперкара Bugatti Chiron.

Электричество премиум-класса

Даже крупные автопроизводители, на протяжении десятилетий воротившие нос при одном упоминании гибридной силовой установки, теперь активно внедряют топливосберегающие технологии в свои бестселлеры. До конца 2018 года в России должен был появиться новый гибридный Mercedes S-класса, однако его премьера по непонятным причинам откладывается. Вместо него "гибридную линейку" заняли седаны С- и Е-класса, а также гибридные кроссоверы GLC и GLE. За две недели до Нового года свой гибридный внедорожник показали и в компании Volkswagen. Новый Touareg получил гибридную систему PHEV и возможность заряжаться от обычной розетки. Запас хода на электрической тяге составляет не менее 60 километров, что позволит ездить за покупками или за город практически без использования бензинового двигателя. Научить клиентов экономить готовы и автомобилестроители из Ингольштадта — Audi не просто представила первый в истории компании серийный электрический кроссовер E-Tron, но и запустила его в продажу даже в России. При этом постоянным спросом у россиян продолжают пользоваться гибридные кроссоверы от Lexus, продажи которых год от года постоянно растут. Планы по электрификации всего модельного ряда — это неплохо. Особенно с учётом того, что директор Lexus Canada Дженнифер Баррон пообещала, что каждый автомобиль от премиального японского бренда получит электрическую версию к 2025 году. К тому же дилеры Toyota отмечают резкий рост спроса на гибридные Toyota Prius. Автомобильный эксперт Юлий Леонтьев в интервью Лайфу отметил, что не только состоятельные россияне всё чаще "пересаживаются" на гибридные автомобили и задумываются о покупке полностью электрических авто.

Ещё лет 10 назад считалось, что разница между гибридными и бензиновыми авто незначительна. Сейчас ситуация изменилась — при постоянном использовании автомобиля в режиме "город — трасса" гибрид может экономить владельцу до 200 тыс. рублей в год Юлий Леонтьев

К электрической гонке подключились и другие автопроизводители. Например, компания Jaguar продаёт в России электрический кроссовер I-PACE за 5 с небольшим миллионов рублей. Запас хода у новинки практически такой же, как у американских Tesla Model X, то есть 480 километров.

Есть ли смысл?

По подсчётам экспертов, средняя экономия на 100 километров пути на гибридном авто составляет до 10 литров, что в переводе на рубли (в зависимости от региона) составляет 430–440 рублей. Повышенный спрос на гибридные и полностью электрические авто как в России, так и в остальном мире хорошо сознают ведущие автомобильные концерны. Быстрее всех к стремительным изменениям рынка адаптировались корейцы — ещё в начале 2018 года компания Kia представила электрический кроссовер Niro EV с запасом хода в 383 километра, что вполне подходит тем, кто ездит исключительно в городе. Автомобиль построен на базе гибридной версии этого же кроссовера, который так же, как и электрический автомобиль, доступен к заказу, но пока только в Соединённых Штатах, где топливосберегающими технологиями интересуются значительно активнее, чем в других странах мира.

Особенность гибридных авто нового поколения в том, что реальный расход топлива "автомобилей на батарейках" в два, а в отдельных случаях — в три раза ниже бензиновых авто. На примере одного из самых распространённых кроссоверов — Porsche Cayenne — можно убедиться, что гибридная версия машины значительно комфортнее в плане эксплуатации. Для сравнения — топовая версия бензинового кроссовера Cayenne третьего поколения (по реальной дороге при реальных погодных условиях) потребляет не менее 13 литров на 100 километров, в то время как расход гибридной версии заявляется производителем на отметке в 3,2–3,4 литра на 100 километров.

Если постоянная покупка бензина для отдельно взятого покупателя большого значения не имеет, то ремонт и обслуживание бензиновых и дизельных двигателей касаются каждого автовладельца. И если на плановой замене масла (особенно если машина новая и на гарантии) сэкономить не удастся, надёжность гибридных систем, сопряжённых с электромоторами и АКБ, значительно облегчает жизнь двигателям внутреннего сгорания. Простая математика такова: на всех "стрессовых" режимах, особенно в зимний период, основную нагрузку на себя принимает электрическая система, в то время как ДВС может спокойно "готовиться" к пуску и подключаться тогда, когда это действительно нужно. Экономию в денежном выражении в таком случае посчитать непросто, однако живой двигатель позволит комфортно передвигаться на автомобиле не только в течение гарантийного срока, но и пять-шесть лет после его окончания, поскольку средняя гарантия на АКБ и элементы электросистемы составляет от восьми до десяти лет.