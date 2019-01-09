Бруталити. Рассекречен дизайн новой "семёрки" BMW

Фанаты баварского бренда разделились на два лагеря: одни считают новый дизайн омерзительным, другие утирают слёзы восторга.

Британское издание Express сообщает, что в Интернет попали первые изображения нового флагмана от BMW — седана 7-й серии. Издание отмечает, что от предыдущего поколения новую "семёрку" BMW отличает "гигантомания": увеличенная в размерах головная оптика, расширенная решётка радиатора и "раздутые" бамперы спереди и сзади. Издание отмечает, что значительно изменилась и задняя оптика — теперь два задних фонаря объединяет массивный центральный стоп-сигнал под крышкой багажника.

Кроме традиционных для BMW бензиновых и дизельных двигателей новая "семёрка" получит гибридную силовую установку на базе трёхлитрового двигателя. Суммарная мощность бензин-электрической установки будет составлять 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента.

Фанаты BMW разделились на две группы: одни считают новый дизайн слишком вычурным и невыдержанным, другие — что новая "семёрка" стала значительно брутальнее предыдущего поколения.