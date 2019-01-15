В этом году автомобили могут подорожать на 10%, но не сразу

Автоэксперты обсуждают рост цен на машины. Почему это происходит и есть ли шансы купить авто ещё по старой цене?

Рост цен на машины, который начался в прошлом году, продолжится и в наступившем 2019-м. Эксперты рассказали Лайфу, за счёт чего это будет происходить.

Почему и на сколько

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что основные причины подорожания авто, которое наблюдалось в течение 2018 года, лежат в финансовом секторе. В первую очередь, дело в инфляции. Кроме того, за год в России сильно вырос утилизационный сбор и акциз на мощные двигатели. Как отмечает эксперт, повышение цен на автомобили за прошлый год составило в среднем 7,5%.

— В прошлом году все дорожали по-разному, то есть если 7,5% для автомобиля стоимостью 500 тысяч — это одна сумма, то для машины за пять миллионов — совершенно другая, — прокомментировал Лайфу специалист.

Что касается 2019 года, тут тоже многое будет зависеть от инфляции, плюс ко всему на 2% повышается НДС, поясняет он. Также не исключено, что изменится утилизационный сбор. По словам Моржаретто, такие планы у правительства есть.

Эксперт полагает, что за этот год в процентном соотношении автомобили вряд ли резко подорожают. Скорее всего, цены продолжат расти постепенно — поскольку причины этого роста финансовые, пропорционально растут и цены. Причём не только на сами машины, но и на содержание авто, подчёркивает автоэксперт.

В крупных городах содержание авто обходится как минимум в несколько сотен тысяч рублей.

— Не стоит забывать, что мало автомобиль купить — его ещё нужно и содержать. В России вырастут затраты и на содержание. В крупном городе затраты на содержание даже бюджетного авто составили в 2018-м примерно 300 000 рублей в год, — напомнил специалист.

Независимый автоэксперт Антон Максимов также связывает рост цен на автомобили с повышением НДС и с ростом ставок акцизов на ввоз импортных машин.

— Главная причина роста цен на автомобили — повышение НДС. Но повлияло и изменение ставок акцизов на ввоз автомобилей. Это касается машин самого массового сегмента с двигателями 1,6–2,5 литра, то есть не премиум-сегмент, где двигатели очень мощные. В 2018 году многие производители корректировали цены чуть ли не каждый месяц: ещё в декабре 2017-го "АвтоВАЗ" увеличил стоимость некоторых моделей, хотя он всегда так делает в это время, — сказал Максимов.

На сколько поднимутся цены

Руководитель пресс-службы "Автостата" Азат Тимерханов рассказал, что подорожание составит от 5% до 10%.

— В прошлом году средневзвешенные цены выросли где-то на 7,5% в целом за год. Понятно, что некоторые модели подорожали больше, некоторые меньше. В 2019 году такая средняя цифра по рынку при худших раскладах может увеличиться до 10%, при наилучших будет, возможно, и меньше 5%, — прокомментировал Лайфу Тимерханов.

Сейчас при покупке автомобиля автоэксперты советуют больше ориентироваться на акции и скидки. Они могут быть на прошлогодние машины, которых не коснулось повышение НДС.

— Мы сейчас наблюдаем в рамках нашего мониторинга компаний, что кто-то из производителей повышает цены на весь модельный ряд, кто-то — на отдельные модели. Вот "АвтоВАЗ" с 1 января увеличил цены на 15 000–25 000 рублей, это порядка 2–3%. УАЗ тоже недавно отреагировал на повышение НДС ростом цен. Плюс ко всему многие производители стараются обезопасить себя от тех рисков, которые могут быть связаны с падением курса рубля, — сказал Тимерханов.

Каких автомобилей подорожание коснётся меньше

Руководитель пресс-службы "Автостата" Азат Тимерханов предположил, что меньше всего под удар попадут те автомобили, которые собираются в России. Этой точки зрения придерживается и автоэксперт Антон Максимов. В частности, это касается "АвтоВАЗа" и УАЗа.

— Вероятно, лидеры рынка, такие как Hyundai, также постараются максимально сдерживать цены на популярные модели. Ну и сегмент лакшери это повышение коснётся меньше — там и так высокие цены, уже некуда повышать, — сказал Максимов.

В меньшей степени подорожание коснётся автомобилей премиум-класса, говорят автоэксперты. К примеру, в стоимости Bentley повышение на 2% НДС не будет так заметно. Чего не скажешь о среднем сегменте. Но ещё есть шанс купить машины по старым ценам. Автомобили, произведённые в прошлом году, пару месяцев будут удерживать цены, говорят специалисты. Кроме того, сейчас начинаются акции — они проходят традиционно в январе, феврале и марте. До весны распродаются прошлогодние машины, на которые будут скидки.

В ближайшее время аналитики и эксперты не предрекают даже замедления роста цен. По их данным, на авторынок повлияют НДС, курсы валют, увеличение пошлин на импортные машины, да и компоненты в автопроизводстве только дорожают, начиная от металла и заканчивая пластиком. Шансы купить дешёвую машину ещё остаются, например, если вы будете участвовать в акциях, но не факт, что предложенные варианты будут отвечать вашим запросам.