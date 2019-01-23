Испытание холодом. Пять секретов по запуску машины в сильный мороз

Бустеры, подогреватели или собственные силы? Лайф разбирался, как быстро завести и прогреть машину во время сильных холодов.

Настройте уже готовое

Охранные системы с функцией автозапуска давно перешли из разряда модных аксессуаров в предмет первой необходимости. Однако даже такой холодный пуск для автомобиля, простоявшего 9–10 часов на сильном морозе, — серьёзное испытание. Значительная часть износа двигателя приходится именно на пуск и прогрев, и для того, чтобы автомобиль лучше чувствовал себя зимой, может пригодиться небольшая хитрость. Заключается она в том, что большая часть охранных систем с автозапуском позволяет программировать таймер не только по температуре воздуха, но и по времени. Простой эксперимент, проведённый редакцией Лайфа на собственных автомобилях, показал, что, как только столбик термометра опускается ниже минус 25 градусов, получасовой прогрев каждые три часа во время стоянки позволит значительно быстрее привести автомобиль в комфортное состояние.

Экономить не нужно

Холодная зима — вызов не только для водителей, но и для любого, даже самого дорогого автомобиля. Главный совет, который дают как автомобильные дилеры, так и опытные водители, — не экономить. Главный секрет любого холодного пуска — надёжный аккумулятор. Если предыдущий аккумулятор даже летом проявляет первые признаки слабости, то при температуре ниже минус 22–25 градусов он гарантированно "вырубится", оставив владельца на растерзание водителям эвакуаторов. При выборе аккумулятора на зиму важно помнить, что чем больше ёмкость батареи и чем выше пусковой ток, тем проще стартеру будет "провернуть" двигатель. Обычные аккумуляторы для легковых авто имеют пусковой ток 55А·ч (Ампер/час), однако на зиму лучше приобретать и ставить аккумуляторы от 70А·ч и выше. Стоимость качественных аккумуляторов повышенной ёмкости с высоким пусковым током может составить до 10 тыс. рублей, однако для спокойствия и постоянного комфорта зимой эта сумма не так уж велика.

Подогрев, дарующий движение

Этот лайфхак выбивается из "бюджетных" способов подготовки автомобиля к зиме, но владельцы дизельных автомобилей, и особенно внедорожников, давно оценили все достоинства и недостатки предпусковых подогревателей. Начать стоит с отрицательного: относительно стоимости охранных комплексов с функцией автозапуска стоимость стояночных отопителей ощутима для большинства автолюбителей. В зависимости от производителя и модели цены на системы предпускового прогрева начинаются с 30–40 тыс. и вполне могут достигать отметки в 70 тыс. рублей без учёта стоимости работ. Устанавливать такие системы также требуется в специализированных сервисах — ошибка при подключении в "гаражном" автосервисе может обернуться пожаром и полным выгоранием не только моторного отсека, но и автомобиля целиком. Особенно полезен предпусковой подогреватель для владельцев дизельных авто, которые сталкиваются с проблемами запуска машины в условиях российской зимы и дизельного топлива. Для владельцев автомобилей на бензине предпусковые подогреватели не так актуальны — для быстрого пуска даже в минус 30 достаточно хорошего аккумулятора и сигнализации с автозапуском.

Возите провода

У каждого автовладельца, кто хотя бы раз оставался зимой с разряженным "в ноль" аккумулятором, в багажнике лежат провода для "прикуривания" аккумулятора от автомобиля соседа. В целом машина может израсходовать заряд аккумулятора даже в исправном состоянии — оставленная на ночь во включённом состоянии магнитола, свет в салоне или габаритные огни быстро "прикончат" аккумулятор, и утром такая машина не позволит даже воспользоваться сигнализацией. К такой ситуации нужно подходить во всеоружии — всего 15–20 минут заряда от соседнего автомобиля позволят снова запустить двигатель и начать процедуру зарядки аккумулятора от штатного генератора. Цена вопроса относительно невелика — в любом автомагазине "крокодилы" стоят до тысячи рублей, однако гнаться за дешевизной не стоит. Слишком дешёвые пусковые провода делаются из откровенно некачественного пластика и металла и без проблем послужат (в лучшем случае) несколько раз, после чего есть вероятность, что пластиковые ручки слезут, а металл сломается. Есть решение подороже: большим спросом у владельцев пользуются так называемые бустеры — массивные внешние аккумуляторы с проводами, которые позволяют самостоятельно запускать двигатель даже в сильные морозы. Цены на качественные универсальные пускозарядные устройства начинаются с пяти тысяч рублей. Единственное, что требуется от владельца, — внимание к уровню заряда внешнего АКБ и своевременное подключение к сети.

Обслуживайте вовремя

Главная проблема всех автовладельцев, связанная с разрядом аккумулятора, появляется не сама по себе. Сильные морозы — самая распространённая, но не единственная причина, из-за которой машина после ночной (иногда даже дневной) стоянки может перестать подавать признаки жизни. С первыми сильными морозами у некоторых, даже новых автомобилей могут наблюдаться проблемы с работой штатного генератора, а у автомобилей старше пяти лет диагностика этого узла вообще должна выполняться перед каждой зимой. Из несмертельных сложностей всего несколько пунктов — "гул" подшипников, "свист" ремня или ролика. Первое исправляется за 4–5 тыс. рублей и три часа работы. Неисправности второго типа — примерно за те же деньги и 40 минут ожидания, в зависимости от марки автомобиля. При этом диагностировать обе неисправности можно самостоятельно: главное, прислушаться к работе двигателя. Другая проблема касается нагара на свечах зажигания. Перед зимой (на всякий случай) лучше их проверить и заменить на иридиевые, крайне недешёвые, но эффективные свечи зажигания. Их ресурс в среднем вдвое выше обычных, и в морозы такие свечи отличаются более стабильной работой.