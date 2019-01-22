Раскрыты детали создания президентского лимузина Aurus

Видео с подробной демонстрацией производственного процесса опубликовало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

На странице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в "Фейсбуке" появилось подробное видео создания российских автомобилей премиум-класса Aurus. В ролике продемонстрированы работы специалистов ФГУП НАМИ над проектом, который создавался практически с нуля.

Подробный процесс создания автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) включал в себя проектирование силовой гибридной установки, несущего кузова, дизайн экстерьера и интерьера, а также работы над безопасностью машины. Как отмечают в Минпромторге, в рамках реализации проекта были задействованы лучшие российские инженеры и конструкторы, созданы новые технологии и оборудование. Использование принципа модульности позволяет легко и быстро изменять колёсную базу, длину и даже тип автомобиля, а также адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства.