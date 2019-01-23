Ракета на колёсах. BMW показала "заряженный" кроссовер X3M

Американское издание Carscoops показало фотографии рассекреченного суперкроссовера от BMW. X3M получил агрессивный спортивный дизайн в духе баварских автомобилей М-серии — машина ощутимо шире кроссовера предыдущего поколения и оснащена переработанными передними и задними бамперами.
Главные отличия, как водится, под капотом — новый X3M будет оснащаться рядной турбированной "шестёркой" M TwinPower Turbo, которая выдаёт мощность в 480 лошадиных сил и позволяет разогнать автомобиль до скорости 330 километров в час. Опционально можно дооснастить машину активным дифференциалом и спортивной подвеской. Стоимость новинки пока не раскрывается.
- Популярные
- По времени