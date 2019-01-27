Вернуть своё. Как отсудить у автодилера деньги за бракованную машину

Обращение к официальному дилеру по гарантии или возврат недавно купленного авто — серьёзный стресс для большинства обычных клиентов. Лайф разобрался, как правильно отстаивать свои права и судиться с автодилерами в случае необходимости.

Одним из самых громких судебных процессов, связанных с продажей автомобиля с пробегом, стало разбирательство между россиянином Алексеем Кравченко и компанией "Рольф эстейт Санкт-Петербург", официальным дилером автомобилей Jaguar и Land Rover. 22 января газета "Ведомости" сообщила, что решением Приозерского городского суда Ленинградской области "Рольф эстейт Санкт-Петербург" обязали выплатить свыше 40 млн руб. за неисправный автомобиль Jaguar XJ 2013 года выпуска, проданный Кравченко автодилером в 2016 году за 2,35 млн рублей. После этого сотни автовладельцев, испытывающих проблемы с автомобилями и работой официальных дилеров, стали активнее интересоваться процессом возврата как бюджетных отечественных автомобилей, так и иномарок премиум-сегмента.

Внимание к мелочам

Для любого человека, собравшего деньги на покупку нового авто у официального дилера, процесс выдачи автомобиля и торжественная выкатка со стоянки автосалона — одно из самых запоминающихся событий в жизни. Из-за эйфории, которая охватывает человека в момент покупки, внимание на мелочи вроде царапин и следов мелкого ремонта почти не обращается. Это не глупость и не слабость — просто человеческая природа. Однако после того, как акт приёма автомобиля подписан, всё, что будет происходить с автомобилем, окажется на совести клиента. Примерно пять лет назад в московские суды было передано сразу несколько исковых заявлений, в которых клиенты нескольких (крупных и не очень) автодилеров требовали полного возврата денег за автомобиль со следами ремонта.

В одном из случаев клиент приобрёл бюджетный автомобиль "на автомате". На 10-й тысяче километров пробега автомобиль благополучно пережил зиму и пару десятков сеансов бесконтактной мойки, после чего владелец заметил отличия в цвете и структуре лакокрасочного покрытия. Уповая на совесть дилера, клиент обратился в центр проведения независимой экспертизы, где было установлено, что автомобиль не просто имеет следы вторичной (не заводской) окраски, но и был подвержен серьёзному ремонту. Причиной повреждения, как позднее установили автомобильные эксперты, стал неаккуратный процесс разгрузки и спуска автомобиля с автовоза, из-за чего левое крыло, передняя и задняя двери с водительской стороны были перекрашены с нарушением заводской технологии.

После всех механических операций автомобиль был сначала благополучно выставлен в зале, а затем продан клиенту с хорошей скидкой, зимней резиной и другими дополнительными опциями. Само собой, в договоре купли-продажи подробности неприятного происшествия руководство автосалона раскрывать не стало, однако позднее, когда разъярённый такой наглостью клиент исчерпал способы решить вопрос "по совести" и обратился к юристам, топ-менеджеры автосалона "включили заднюю" и предложили решить вопрос в досудебном порядке. Умение учиться на чужих ошибках совершенно точно пригодится при покупке нового автомобиля — не поленитесь взять на процедуру осмотра автомобиля грамотного эксперта, который проверит автомобиль на предмет кузовного ремонта. Важно помнить, что при подписании документов о состоянии автомобиля клиент подписывает пункт, по которому как ко внешнему, так и к техническому состоянию претензий нет и дилер добросовестно исполнил обязательства по договору. Обратный путь и попытки договориться с дилером слишком сложны, поэтому проще думать обо всём этом заранее.

Если вы уже купили

Необходимо понимать, что вернуть (бюджетный или люксовый — неважно) автомобиль просто потому, что клиент передумал или машина перестала ему нравиться, конечно, нельзя. С точки зрения закона, автомобиль относится к категории технически сложного товара, а значит, обязательное условие для его возврата — наличие технических неисправностей. В таком случае возврат автомобиля можно осуществить в течение 15 дней со дня покупки, а на основании п. 2 ст. 475 ГК РФ клиент вправе требовать с автодилера замену товара со скрытыми дефектами на товар надлежащего качества. Как правило, официальные дилеры решают такие вопросы вполне оперативно, причём существенной разницы между брендом и стоимостью автомобиля нет, если речь не идёт об эксклюзивных автомобилях, выпускаемых штучно. Работает и другая схема, при которой за новый автомобиль придётся доплатить незначительную сумму просто потому, что машины в нужной комплектации у дилера не окажется, но найдётся другая, хоть и слегка подороже. Стоит отметить, что и в этом случае дилер, скорее всего, пойдёт навстречу клиенту, поэтому не стоит стесняться задавать неудобные вопросы и настаивать на скидке.

Реальность такова, что даже новая и полностью исправная машина может начать ломаться. При этом отдельные автопроизводители "страхуют" дилеров, наделяя продавцов автомобилей правом отказывать в гарантии по ключевым узлам в конструкции автомобиля, к которым относятся даже элементы тормозной системы, шланги системы охлаждения и многие другие комплектующие, часто поставляющиеся на сборочный конвейер со стороны предприятий-партнёров. Правда, и это обстоятельство не освобождает дилера от ответственности за проданный автомобиль. Автомобильный юрист и автор Yotube-канала Yardrey Андрей Подшивалов рассказал Лайфу, что в случае отказа от гарантийного ремонта по ключевым агрегатам (тормоза, система охлаждения, КПП и прочее) клиент вправе требовать проведения независимой экспертизы. При этом все мероприятия проводятся исключительно за счёт автодилера, однако клиент как владелец транспортного средства имеет полное право присутствовать при процедуре.

На основании пункта 5 статьи 18 закона "О защите прав потребителей" продавец обязан принять товар с недостатком и провести проверку его качества, а в случае несогласия потребителя с её результатами — и независимую экспертизу товара за свой счёт Андрей Подшивалов

По словам эксперта, в случае несогласия с результатами этой экспертизы можно подавать исковое заявление и требовать проведения другой экспертизы, которую может назначить суд.

Правда, ремонт у официального дилера, в случае если поломку признали гарантийным случаем, не всегда проходит быстро. В законе такие сроки прописаны чётко: в течение года автомобиль должен находиться в ремонте у официального дилера не дольше 45 дней. Если временной лимит превышен, клиент вправе обратиться к дилеру с требованием расторгнуть договор купли-продажи, после чего дилер должен исполнить законные требования. Если автомобиль задержался в ремонте дольше, чем на 45 дней, юрист составит досудебную претензию. Этот документ сотрудники автосалона должны рассмотреть в течение 10 рабочих дней. Если после регистрации документа в автосалоне телефон продолжает молчать, дело нужно переводить в другую плоскость. Важно помнить, что никаких бумаг — ни договоров, ни соглашений, ни даже актов о выполненных работах, — предоставленных автосалоном, в этом случае подписывать нельзя. Малейшая неосторожность может дать недобросовестному дилеру основания для отказа в расторжении договора купли-продажи. Автоюрист Андрей Подшивалов в беседе с Лайфом рассказал, что возврат стоимости автомобиля не единственное, что можно требовать с официального дилера.

На законных основаниях можно предъявить и другие требования — например, выплату неустойки в размере одного процента в день от стоимости автомобиля за нарушение срока ремонта товара или же за нарушение срока для удовлетворения требований по претензии Андрей Подшивалов

Свежая, но не из первых рук

Правила возврата автомобиля, на который ещё не закончилась заводская гарантия (как правило, 100 тысяч километров или три года с момента покупки), одинаковые — вне зависимости от того, приобрёл клиент машину у дилера, купил "свежую" у предыдущего владельца или приобрёл автомобиль с пробегом у официального дилера.

Важно помнить, что изучать все документы и тем более подписывать при отсутствии должной правовой подготовки нужно исключительно в присутствии юриста. Что касается искового заявления о возврате денег за машину, то его можно подать как в районный суд по месту проживания, так и по адресу регистрации автосалона как юридического лица. Важно помнить, что крупные дилеры часто решают вопросы в досудебном порядке, поэтому нужно запастись терпением. Нередко случается обратная ситуация: некомпетентный в юридических вопросах менеджер настаивает на отказе и принуждает клиента подписать документы, составленные автосалоном.

Кредитная история

Из-за популярных в России автокредитов, на которые покупается больше половины всех новых автомобилей, клиенты автосалонов нередко оказываются в сложном финансовом положении. Если машина неисправна, но куплена в кредит, важно помнить, что поломка автомобиля и споры с автосалоном никак не касаются банка — взятая в кредит сумма должна погашаться по установленному финансовой организацией графику платежей.

В случае затягивания споров с автосалоном по качеству автомобиля безвозвратной потерей считаются лишь проценты по кредиту, которые выплачивались физическим лицом за период использования ссуды. При этом должно выплачиваться как тело кредита, так и проценты. Выплата процентов за неисправный автомобиль, уже после составления искового заявления в суд, обязательно должна быть включена в список затребованных исковым заявлением условий. Единственное негласное правило в этом отношении сводится к поиску хороших профессионалов, способных не только пообщаться с дилером от лица клиента, но и действовать со строгим соблюдением процедуры.