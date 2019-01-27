Вернуть своё. Как отсудить у автодилера деньги за бракованную машину

Вернуть своё. Как отсудить у автодилера деньги за бракованную машину

Фото © РИА Новости/Николай Хижняк

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Обращение к официальному дилеру по гарантии или возврат недавно купленного авто — серьёзный стресс для большинства обычных клиентов. Лайф разобрался, как правильно отстаивать свои права и судиться с автодилерами в случае необходимости.

Одним из самых громких судебных процессов, связанных с продажей автомобиля с пробегом, стало разбирательство между россиянином Алексеем Кравченко и компанией "Рольф эстейт Санкт-Петербург", официальным дилером автомобилей Jaguar и Land Rover. 22 января газета "Ведомости" сообщила, что решением Приозерского городского суда Ленинградской области "Рольф эстейт Санкт-Петербург" обязали выплатить свыше 40 млн руб. за неисправный автомобиль Jaguar XJ 2013 года выпуска, проданный Кравченко автодилером в 2016 году за 2,35 млн рублей. После этого сотни автовладельцев, испытывающих проблемы с автомобилями и работой официальных дилеров, стали активнее интересоваться процессом возврата как бюджетных отечественных автомобилей, так и иномарок премиум-сегмента.

Внимание к мелочам

Для любого человека, собравшего деньги на покупку нового авто у официального дилера, процесс выдачи автомобиля и торжественная выкатка со стоянки автосалона — одно из самых запоминающихся событий в жизни. Из-за эйфории, которая охватывает человека в момент покупки, внимание на мелочи вроде царапин и следов мелкого ремонта почти не обращается. Это не глупость и не слабость — просто человеческая природа. Однако после того, как акт приёма автомобиля подписан, всё, что будет происходить с автомобилем, окажется на совести клиента. Примерно пять лет назад в московские суды было передано сразу несколько исковых заявлений, в которых клиенты нескольких (крупных и не очень) автодилеров требовали полного возврата денег за автомобиль со следами ремонта.

В одном из случаев клиент приобрёл бюджетный автомобиль "на автомате". На 10-й тысяче километров пробега автомобиль благополучно пережил зиму и пару десятков сеансов бесконтактной мойки, после чего владелец заметил отличия в цвете и структуре лакокрасочного покрытия. Уповая на совесть дилера, клиент обратился в центр проведения независимой экспертизы, где было установлено, что автомобиль не просто имеет следы вторичной (не заводской) окраски, но и был подвержен серьёзному ремонту. Причиной повреждения, как позднее установили автомобильные эксперты, стал неаккуратный процесс разгрузки и спуска автомобиля с автовоза, из-за чего левое крыло, передняя и задняя двери с водительской стороны были перекрашены с нарушением заводской технологии.

После всех механических операций автомобиль был сначала благополучно выставлен в зале, а затем продан клиенту с хорошей скидкой, зимней резиной и другими дополнительными опциями. Само собой, в договоре купли-продажи подробности неприятного происшествия руководство автосалона раскрывать не стало, однако позднее, когда разъярённый такой наглостью клиент исчерпал способы решить вопрос "по совести" и обратился к юристам, топ-менеджеры автосалона "включили заднюю" и предложили решить вопрос в досудебном порядке. Умение учиться на чужих ошибках совершенно точно пригодится при покупке нового автомобиля — не поленитесь взять на процедуру осмотра автомобиля грамотного эксперта, который проверит автомобиль на предмет кузовного ремонта. Важно помнить, что при подписании документов о состоянии автомобиля клиент подписывает пункт, по которому как ко внешнему, так и к техническому состоянию претензий нет и дилер добросовестно исполнил обязательства по договору. Обратный путь и попытки договориться с дилером слишком сложны, поэтому проще думать обо всём этом заранее.

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков</p>

Если вы уже купили

Необходимо понимать, что вернуть (бюджетный или люксовый — неважно) автомобиль просто потому, что клиент передумал или машина перестала ему нравиться, конечно, нельзя. С точки зрения закона, автомобиль относится к категории технически сложного товара, а значит, обязательное условие для его возврата — наличие технических неисправностей. В таком случае возврат автомобиля можно осуществить в течение 15 дней со дня покупки, а на основании п. 2 ст. 475 ГК РФ клиент вправе требовать с автодилера замену товара со скрытыми дефектами на товар надлежащего качества. Как правило, официальные дилеры решают такие вопросы вполне оперативно, причём существенной разницы между брендом и стоимостью автомобиля нет, если речь не идёт об эксклюзивных автомобилях, выпускаемых штучно. Работает и другая схема, при которой за новый автомобиль придётся доплатить незначительную сумму просто потому, что машины в нужной комплектации у дилера не окажется, но найдётся другая, хоть и слегка подороже. Стоит отметить, что и в этом случае дилер, скорее всего, пойдёт навстречу клиенту, поэтому не стоит стесняться задавать неудобные вопросы и настаивать на скидке.

Реальность такова, что даже новая и полностью исправная машина может начать ломаться. При этом отдельные автопроизводители "страхуют" дилеров, наделяя продавцов автомобилей правом отказывать в гарантии по ключевым узлам в конструкции автомобиля, к которым относятся даже элементы тормозной системы, шланги системы охлаждения и многие другие комплектующие, часто поставляющиеся на сборочный конвейер со стороны предприятий-партнёров. Правда, и это обстоятельство не освобождает дилера от ответственности за проданный автомобиль. Автомобильный юрист и автор Yotube-канала Yardrey Андрей Подшивалов рассказал Лайфу, что в случае отказа от гарантийного ремонта по ключевым агрегатам (тормоза, система охлаждения, КПП и прочее) клиент вправе требовать проведения независимой экспертизы. При этом все мероприятия проводятся исключительно за счёт автодилера, однако клиент как владелец транспортного средства имеет полное право присутствовать при процедуре.

На основании пункта 5 статьи 18 закона "О защите прав потребителей" продавец обязан принять товар с недостатком и провести проверку его качества, а в случае несогласия потребителя с её результатами — и независимую экспертизу товара за свой счёт

Андрей Подшивалов

<p>Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк</p>

По словам эксперта, в случае несогласия с результатами этой экспертизы можно подавать исковое заявление и требовать проведения другой экспертизы, которую может назначить суд.

Правда, ремонт у официального дилера, в случае если поломку признали гарантийным случаем, не всегда проходит быстро. В законе такие сроки прописаны чётко: в течение года автомобиль должен находиться в ремонте у официального дилера не дольше 45 дней. Если временной лимит превышен, клиент вправе обратиться к дилеру с требованием расторгнуть договор купли-продажи, после чего дилер должен исполнить законные требования. Если автомобиль задержался в ремонте дольше, чем на 45 дней, юрист составит досудебную претензию. Этот документ сотрудники автосалона должны рассмотреть в течение 10 рабочих дней. Если после регистрации документа в автосалоне телефон продолжает молчать, дело нужно переводить в другую плоскость. Важно помнить, что никаких бумаг — ни договоров, ни соглашений, ни даже актов о выполненных работах, — предоставленных автосалоном, в этом случае подписывать нельзя. Малейшая неосторожность может дать недобросовестному дилеру основания для отказа в расторжении договора купли-продажи. Автоюрист Андрей Подшивалов в беседе с Лайфом рассказал, что возврат стоимости автомобиля не единственное, что можно требовать с официального дилера.

На законных основаниях можно предъявить и другие требования — например, выплату неустойки в размере одного процента в день от стоимости автомобиля за нарушение срока ремонта товара или же за нарушение срока для удовлетворения требований по претензии

Андрей Подшивалов

<p>Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк</p>

Свежая, но не из первых рук

Правила возврата автомобиля, на который ещё не закончилась заводская гарантия (как правило, 100 тысяч километров или три года с момента покупки), одинаковые — вне зависимости от того, приобрёл клиент машину у дилера, купил "свежую" у предыдущего владельца или приобрёл автомобиль с пробегом у официального дилера.

Важно помнить, что изучать все документы и тем более подписывать при отсутствии должной правовой подготовки нужно исключительно в присутствии юриста. Что касается искового заявления о возврате денег за машину, то его можно подать как в районный суд по месту проживания, так и по адресу регистрации автосалона как юридического лица. Важно помнить, что крупные дилеры часто решают вопросы в досудебном порядке, поэтому нужно запастись терпением. Нередко случается обратная ситуация: некомпетентный в юридических вопросах менеджер настаивает на отказе и принуждает клиента подписать документы, составленные автосалоном.

Кредитная история

Из-за популярных в России автокредитов, на которые покупается больше половины всех новых автомобилей, клиенты автосалонов нередко оказываются в сложном финансовом положении. Если машина неисправна, но куплена в кредит, важно помнить, что поломка автомобиля и споры с автосалоном никак не касаются банка — взятая в кредит сумма должна погашаться по установленному финансовой организацией графику платежей.

В случае затягивания споров с автосалоном по качеству автомобиля безвозвратной потерей считаются лишь проценты по кредиту, которые выплачивались физическим лицом за период использования ссуды. При этом должно выплачиваться как тело кредита, так и проценты. Выплата процентов за неисправный автомобиль, уже после составления искового заявления в суд, обязательно должна быть включена в список затребованных исковым заявлением условий. Единственное негласное правило в этом отношении сводится к поиску хороших профессионалов, способных не только пообщаться с дилером от лица клиента, но и действовать со строгим соблюдением процедуры.

Автор:
СА
Сергей Андреев
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