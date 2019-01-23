На единственном японском заводе Subaru остановлено производство

Причиной стали дефектные запасные части, которые были доставлены на завод поставщиками.

Агентство Reuters сообщает, что производство автомобилей на заводе японской компании Subaru в префектуре Гумма было остановлено из-за дефекта, найденного в конструкции гидроусилителей. Сообщается, что производством компонентов ГУР в интересах Subaru занимается внешняя компания — Hitachi Automotive Systems. Руководство японского автогиганта не смогло найти быстрого решения по замене бракованных деталей и остановило производство завода ещё 16 января.

Отмечается, что на долю центрального предприятия приходится до 60 процентов от общемировых производственных мощностей концерна. Представители компании Subaru пояснили, что решить проблему и запустить производство удастся только к 28 января. После публикации сообщений о приостановке производства на единственном японском заводе Subaru акции компании упали на 6 процентов.