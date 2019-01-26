Как тебе такое, Илон Маск? Превращаем "Приору" в Tesla за 10 тыс. рублей

Апгрейд электронных систем автомобиля — это то, что рано или поздно хочется сделать всем водителям бюджетных авто. Лайф разобрался, во сколько обойдётся продвинутый бортовой компьютер с "примочками" и стоит ли дорабатывать транспортное средство с небогатой комплектацией до уровня люксовых авто.

Жадность продавца

После того как принципиальное решение о доработке недорогого седана уже принято, не стоит собирать все отложенные на электронные "мозги" деньги и мчаться в ближайший автомобильный магазин. Нужно сказать больше — вообще не стоит рассматривать ближайшие (даже крупные) автомобильные магазины, если только желание "прокачать тачку" не прожигает дырку в мозге и карманах. Беглый анализ позволяет прийти к неутешительному выводу — приличное головное устройство (ГУ) с расширенными функциями, которое можно установить взамен штатного, у российских онлайн-магазинов стоит не менее 25–30 тыс. рублей. В большинстве случаев для владельцев бюджетных авто именно цена является одним из основных факторов, влияющих на выбор устройства, а пять минут размышлений могут натолкнуть на мысль, что раз в магазине устройство продаётся за 30 тыс., то где-то его купили за 15. Полноценный, развёрнутый обзор стоит почитать на профильных форумах, посвящённых автозвуку, однако стоимость двух устройств с одинаковыми функциями может значительно различаться.

Боль и разочарование от "честности" российских продавцов начинаются практически сразу после изучения каталогов зарубежных интернет-магазинов. Пяти минут поиска в Интернете достаточно, чтобы найти головные устройства на любой вкус и, что немаловажно, бюджет. К примеру, вполне неплохое головное устройство под управлением операционной системы Android в китайских интернет-магазинах стоит не более 7–8 тыс. рублей, в то время как российские продавцы "накручивают" ещё 200–300 процентов от стоимости товара, что и приводит к формированию розничной цены в 30–35 тыс. рублей. Единственным минусом в этом отношении остаётся доставка — примерить и установить такое головное устройство можно лишь через две-три недели минимум, но правда жизни такова, что даже с платной "ускоренной" доставки покупка из интернет-магазина всё равно выгоднее похода к российскому продавцу. Важно понимать, что владельцев бюджетных иномарок российские продавцы "обдирают" сильнее, чем владельцев более дорогих авто. Средняя наценка на "простые" головные устройства составляет 150–200 процентов, в то время как системы с большим количеством функций продаются с наценкой в 50–100 процентов.

Давайте определимся

Стоит сказать сразу: если требований к автомобильной мультимедиа немного, а радио из штатных динамиков доставляет столько же удовольствия, сколько концерт Queen в 1985 году, то никакого смысла в покупке дорогого устройства нет. Если головное устройство нужно не только для прослушивания радио, у любого нормального человека начнутся муки выбора. Важно понимать, что головные устройства делятся на несколько типов. Одни просто поддерживают мультиформатность и "читают" даже видеофайлы разных форматов. Это позволяет не только послушать музыку с хорошим качеством, но и может отвлечь детей просмотром мультфильма. Цены на такие устройства в интернет-магазинах за рубежом начинаются от 5–6 тыс. рублей и заканчиваются на отметке в 10 тыс. За эту сумму можно приобрести хорошее устройство не только на качественном "железе" с двумя гигабайтами оперативной памяти, но и со встроенными навигационными картами, которые чаще всего ещё и русифицированы.

За сумму в 15–17 тыс. рублей можно с доставкой на дом приобрести головное устройство под управлением восьмой версии Android, навигацией, Bluetooth, а лишние 1,5 тыс. рублей позволят докупить неплохое беспроводное устройство для зарядки смартфона. За 20 тыс. рублей есть возможность перейти от обычных электронных "балалаек" к продвинутым устройствам с дисплеями 4К, браузерами и приложениями для соцсетей, которые позволят смотреть видео на "Ютубе" и общаться во всех популярных социальных сетях прямо с экрана магнитолы. Кроме того, за вполне приличные (для автомобильной электроники) деньги есть возможность приобрести головное устройство, подключаемое напрямую к электронному блоку управления двигателем. Проще говоря, дорогая мультимедиа может значительно расширить возможности по обслуживанию авто — по крайней мере, удастся обойтись без диагностики в автосервисах, а обычный автомобилист сможет "скидывать" ошибки, возникающие как в результате неисправностей, так и в результате случайных сбоев в электронике.

Есть ли смысл?

Головные устройства с бортовыми компьютерами могут значительно упростить жизнь и сделать повседневное использование автомобиля более комфортным — некоторые из них даже оснащаются разъёмами под SIM-карты, что позволяет активировать отдельные функции автомобиля без запуска двигателя. К примеру, если надёжность работы штатной охранной системы вызывает больше вопросов, чем ответов, то ГУ позволит даже снимать отдельные показания с датчиков охранной системы. Если штатная мультимедиа уже комплектуется более-менее приличным дисплеем, то всего за 20–25 тыс. рублей можно докупить в интернет-магазине модуль для оснащения любого автомобиля функцией CarPlay от Apple, за которую в салонах официальных дилеров обычно просят от 40 до 60 тыс. Подробный анализ рынка головных устройств позволил установить, что к "прокачке" можно "приговорить" практически любой автомобиль, будь то Lada Priora или Toyota Land Cruiser 200, в которые можно инсталлировать дисплеи с сенсорными экранами. Такие устройства позволят отказаться от механических клавиш при выполнении повседневных задач в пользу сенсорных панелей.

Отличительной чертой дорогих систем является компонентная база. В головных устройствах стоимостью 40 тыс. рублей и выше производитель устанавливает качественные звуковые и видеочипы, производительные процессоры, а навигационная часть, как правило, работает под отдельным, изолированным чипом, что позволяет быстро решать все задачи "в одном окне".

Ещё одно преимущество систем стоимостью выше $500–600 — наличие инструментов для беспроводного подключения смартфонов. Это позволяет вообще убрать телефон в сторону во время поездки — все необходимые данные, например, телефонная книга или медиатека, выводятся прямо на экран головного устройства.

Само собой разумеется, все головные устройства с бортовыми компьютерами "дружат" со смартфонами от Apple и прекрасно работают с устройствами под управлением Android, что позволяет настраивать даже параметры отображения данных о работе систем автомобиля в режиме реального времени.

Тест на совместимость

Первый шаг к переоснащению автомобиля — подбор головного устройства под конкретный автомобиль. Как правило, "умные" ГУ либо производятся в универсальном формате и могут инсталлироваться в штатные места как на Kia Rio, так и на отечественные автомобили. Если универсальность в конкретном случае по ряду причин не подходит, производители предлагают купить устройства, совместимые и созданные для определённых моделей авто.

Достаточно назвать продавцу марку, модель и год выпуска модели в онлайн-чате, и вам сразу придёт подтверждение, что предлагаемое к покупке устройство совместимо. Как правило, "умные" устройства монтируются в обычные крепления на место штатного ГУ. В большинстве случаев при покупке в онлайн-магазине вместе с устройством идут и специальные болты или пластиковые защёлки, позволяющие провести быстрый монтаж.

Единственный совет относительно замены штатных головных устройств на "умные" — не лезть в проводку автомобиля самостоятельно, а доверить процесс подключения профессионалам из сертифицированных автосервисов.