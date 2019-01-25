Названы самые ожидаемые автомобили 2019 года

Спойлер: россияне больше не хотят ездить на седанах и активно интересуются машинами повыше.

По итогам опроса, устроенного "Авто.ру", самой ожидаемой новинкой года стал кроссовер Toyota RAV4 нового поколения. Второе место — у Renault Arkana, третье — у Skoda Karoq. В опросе приняли участие больше 16 тыс. человек. Лидер рейтинга — новый RAV4. Автомобиль должен выйти на российский рынок в середине 2019 года и будет предлагаться только с бензиновыми моторами. На кроссовере нового поколения появится восьмиступенчатый автомат, а от дизельного двигателя производитель, скорее всего, откажется.

Производство кроссовера Renaul Arkana, построенного на платформе Global Access наладят в течение 2019 года на заводе Renault в Москве. Ожидается, что он будет оснащён турбомотором на 1,3 л., разработанным совместно Renault и Mercedes-Benz. Россия станет первой страной, где начнут продавать эту модель.

Замыкает тройку кроссовер Skoda Karoq, созданный для замены Yeti. В пятерку самых ожидаемых автомобилей также попал флагманский пятиметровый вседорожник BMW X7 , а замыкает топ-5 новый Kia Proceed.