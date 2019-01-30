Японцы отправят самый быстрый гиперкар в мире на гоночную трассу

Машине предстоит побить предыдущий абсолютный рекорд трассы "Нюрбургринг", принадлежащий немецкому гиперкару Porsche 919 Hybrid Evo.

Автомобильное издание Top Gear сообщает, что японский электрический гиперкар Aspark Owl в ближайшее время будет доставлен на гоночный трек "Нюрбургринг" для установления абсолютного рекорда. Издание отмечает, что мощность четырёх электродвигателей гиперкара в настоящее время составляет около 1150 лошадиных сил, а разгон до 100 километров в час занимает 1,9 секунды.

Сообщается, что гиперкар должен проехать гоночный трек на несколько секунд быстрее, чем текущий обладатель титула самого быстрого автомобиля на трассе — немецкий Porsche 919 Hybrid Evo. Пилотируемый опытным гонщиком автомобиль установил абсолютный рекорд трассы в 2018 году. На финише время круга составило 5 мин. 19,55 сек. Согласно заявлениям японских автомобилестроителей, Aspark Owl может улучшить этот рекорд на несколько секунд.