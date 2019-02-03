Пришла пора "китайцев". Почему покупатели выбирают машины из Поднебесной

Продажи китайских автомобилей бьют рекорды уже несколько лет подряд. Несмотря на то что общая доля китайских автомобилей по-прежнему незначительна, производители автомобилей из КНР продолжают зарабатывать на российских клиентах всё больше денег. Лайф разбирался, почему россияне охотно покупают китайские автомобили вместо японских и корейских.

Техническое согласие

В определённом смысле китайским маркетологам удалось разгадать секрет русской души. Этот же секрет часто называют "синдромом обычного покупателя" — в переводе с маркетингового на обычный это звучит как "дайте лучшее по самой низкой цене". Правда, подход, который был выбран китайскими автопроизводителями, хоть в целом и удовлетворяет потребности российских клиентов, но реализуется с китайской прагматичностью и, разумеется, не в убыток для китайской промышленности. Секрет полишинеля китайских автомобилей состоит в "техническом согласии" с требованиями клиента. Ещё пять-семь лет назад за цену, немного ниже рыночной, обычный клиент получал вполне комфортный автомобиль с простым кондиционером, "тряпочными" сиденьями и относительно сносным сервисом, который позволял обслуживать и ремонтировать китайские автомобили.

Китайские автомобили тех лет часто называли "автомобилями двух зим". Обидное прозвище прицепилось к легковым авто из Поднебесной не из-за долгой доставки, а из-за отвратительного качества металла. И без того тонкий металл покрывался очагами коррозии как в межсезонье, так и в сильные холода, а между владельцами автомобилей ходила шутка, что "китайца" в морозы мыть нельзя". Сколы и небольшие ДТП для китайских автомобилей были сродни смертному приговору: место попадания небольшого камня на дороге моментально ржавело, после чего точечный ремонт лакокрасочного покрытия значительно затруднялся. Долгое время термин "китайское авто" воспринимался скорее как ругательство, а владельцы автомобилей из КНР оправдывали покупку единственной причиной — крайне низкой стоимостью. Технически — новый автомобиль действительно покупался, но даже откровенно не новые отечественные автомобили были значительно надёжнее и комфортнее новых "китайцев". Попробовав собственные силы в производстве автомобилей, китайские промышленники сделали определённые выводы, собрались с силами и перешли от изготовления одноразовых машин к завоеванию развивающихся рынков.

Колёса в рост

Согласно данным агентства "Автостат", за 2018 год в России было продано более 35 тыс. китайских автомобилей. Несмотря на то что объём реализации вырос на 11 процентов, на долю китайских брендов по-прежнему приходится всего лишь 2 процента от российского рынка, а продажи китайских автомобилей в целом значительно отстают от других игроков на автомобильном рынке России. Важно отметить, что в России китайские автопроизводители развернули обширную сеть дилерских центров, а от былого отсутствия выбора не осталось и следа. Теперь за российского покупателя борются не только гиганты автопроизводства вроде Lifan, Chery, Geely и Faw. Пятёрку лидеров в рейтинге продаж китайских брендов в нашей стране замыкают Haval — 3213 проданных автомобилей и рост в 70 процентов, Zotye — 3175 проданных автомобилей и фантастический (по автомобильным меркам) рост в 192 процента, DFM — с результатом продаж в 1445 штук и ростом в 58 процентов.

При этом китайские бренды демонстрируют не только продажи, но и приличное улучшение качества. Безусловно, о люксовых седанах и кроссоверах за 5–6 млн рублей говорить (пока) не приходится, однако уже в "средней" комплектации "китаец" значительно богаче "корейца" в аналогичном исполнении. При этом китайские автопроизводители начали доминировать там, где ещё пять-семь лет назад китайских автомобилей не было вовсе. В мировом рейтинге самых продаваемых минивэнов в 2018 году, несмотря на потери в продажах на 9,8 процента, доминировал китайский Wuling Hongguang — абсолютно уникальная ситуация, при которой американские, японские, да и вообще любые другие бренды удалось подвинуть с первых мест.

Ломается или нет

По данным агентства "Автостат", с незначительными поломками автовладельцы сталкиваются уже в первый год эксплуатации автомобиля. Фактически китайские автомобили находятся в той же ценовой категории, что и автомобили отечественного производства, однако устранение неисправностей по гарантии у дилеров китайских автомобилей проходит по той же процедуре, что и в салонах других официальных дилеров. В этом смысле покупка китайского автомобиля ничем не отличается от покупки любой другой иномарки. Отдельные автопроизводители дают на китайские автомобили трёхлетнюю гарантию или предлагают ремонт от официального дилера при пробеге до 150 тыс. километров. Правда, в отдельных случаях в гарантии могут отказать, а "отказными" элементами конструкции могут признать коробку передач, двигатель, патрубки системы охлаждения и многое другое.

Важно помнить, что, несмотря на общую надёжность двигателей (в КНР лицензионным производством для японских и корейских автопроизводителей занимаются без малого 20 лет), двигатели сугубо китайского производства в ряде случаев не проявляют чудес живучести в российских условиях. Однако главной проблемой китайских автомобилей, по данным портала "За рулём", является электрооборудование, неисправности с которым фиксировались в 41 проценте случаев жалоб со стороны владельцев. При этом "бюджетные" китайские автомобили по-прежнему страдают от коррозии, в том числе и сквозной: с такими проблемами сталкиваются почти все владельцы автомобилей из Поднебесной старше пяти лет.

Ещё не "японец"

Несмотря на то что послепродажное обслуживание китайских автомобилей в целом дороже, чем отечественных, за сопоставимые деньги клиент получает значительно больше. При сравнении с отечественными автомобилями на примере базовой версии Lada Vesta ("тряпочный" салон + кондиционер) за 600 тыс. рублей можно обнаружить, что за сопоставимые деньги можно купить Lifan Solano (510 тыс.), Geely Emgrand (649 тыс.), Faw Oley (495 тыс.), Brilliance H230 (460 тыс.) и Changan Eado (586 тыс.). Важно понимать, что практически во всех случаях (за исключением Faw Oley) покупателю предлагается гораздо более богатая комплектация, чем у отечественного производителя. В стоимость китайского автомобиля из среднего ценового сегмента, как правило, включаются подогрев передних сидений, электрический обогрев и регулировка зеркал, аудиоподготовка. Легкосплавные диски (правда, китайские), многочисленные электронные ассистенты и мультимедийные системы доступны за доплату, однако даже в этом случае "китайцы" не будут дотягивать по стоимости до "топовой" Lada Vesta.

При этом отечественные автомобили по-прежнему проще и дешевле в обслуживании. Даже новую Lada Vesta в случае чрезвычайной (и неожиданной) поломки можно отвезти в ближайший сервис, где за час-полтора могут поменять сцепление и заменить пробитый водяной насос. С китайскими автомобилями всё значительно сложнее: профильных мастеров в ближайших к дому или офису автосервисах по-прежнему мало, а запасные части в наличии продаются с серьёзными наценками. Относительно китайских авто продавцы автомобилей говорят, что это "ещё не "японец", но почти "кореец", имея в виду, что десять лет назад практически никто не слышал про китайские автомобили, а теперь бренды с непривычными названиями отбирают часть автомобильного рынка по всему миру. К вопросу о том, когда китайские автопроизводители "дорастут" до японского или хотя бы корейского качества, автовладельцы подходят прагматично и справедливо считают, что, учитывая прогресс китайского автомобилестроения, до нормального качества и нержавеющих через три года автомобилей китайский автопром дойдёт лет через семь-десять. Тогда и начнётся по-настоящему серьёзная конкуренция за покупателя с другими брендами.

Важно и другое: китайские автомобили пользуются крайне низким спросом у автоугонщиков. Их практически невозможно перепродать ни напрямую, ни на многочисленные авторазборы. Относительно бестселлеров на российском рынке — Hyundai Solaris и Kia Rio: на каждую тысячу угнанных автомобилей едва ли приходится до пяти китайских автомобилей. Единственное, что может заинтересовать угонщиков, — это ценные вещи, оставленные владельцем внутри. В этом случае автомобиль можно легко вскрыть, используя даже столярные инструменты.