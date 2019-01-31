Президентский лимузин Aurus испытали на 50-градусном морозе

Тестирование лимузина, созданного в рамках проекта "Кортеж", состоялось в Ямало-Ненецком автономном округе.

Телеканал "Россия-24" в рамках прогноза погоды рассказал о тестировании лимузина Aurus, созданного в рамках проекта "Кортеж", на крайнем севере. Отмечается, что автомобиль привезли на тесты в Ноябрьск — второй по численности город Ямало-Ненецкого автономного округа России. Метеорологи сообщили, что машина испытывалась в условиях крайне низких температур — сейчас в Ноябрьске 41 градус мороза, а "эффективная температура" достигает 50 градусов мороза.

Сообщается также, что в рамках испытаний привезли несколько автомобилей, включая "президентскую" версию в необычном белом цвете. Принадлежность автомобилей к "особому" парку заметили пользователи Интернета — буквы на государственных регистрационных знаках автомобилей в Ноябрьске совпадают с буквами на автомобиле для первого лица государства. Ранее Лайф сообщал, что на странице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в "Фейсбуке" появилось подробное видео создания российских автомобилей премиум-класса Aurus.