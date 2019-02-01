Названа дата запуска первого завода Mercedes в России

На мощностях завода в Подмосковье будут собираться не только седаны, но и кроссоверы.

На официальном сайте компании Mercedes-Benz появилось сообщение, согласно которому первый автомобиль российской сборки сойдёт с конвейера в 2019 году. Отмечается, что первым автомобилем российской сборки станет E-Класс седан, а в дальнейшем будет запущено производство внедорожников GLC, GLE и GLS. Как отмечает пресс-служба компании, для локализации производства в России концерн инвестирует более 15 млрд. рублей.

В компании отмечают, что открытие нового завода в Московской области — это стратегически взвешенное решение мирового автопроизводителя, принятое на основании многих количественных и качественных исследований. В компании Mercedes-Benz отмечают, что Московская область характеризуется очень хорошими материально-техническими связями, близостью к столице и наличием высококвалифицированных кадров. Завод по производству легковых автомобилей будет охватывать все этапы производства от кузовного цеха до цеха окраски и окончательной сборки автомобиля.