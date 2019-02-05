"Икона стиля". Названа стоимость самого дорогого автомобиля в мире

Спойлер — стоит он значительно дороже, чем выглядит, а владелец на нём почти никогда не ездит.

Самый дорогой, эксклюзивный и почти музейный автомобиль обнаружили в гараже у одного из богатейших людей США. Владельцем уникальной капсулы времени оказался модельер и бизнесмен Ральф Лорен — именно ему принадлежит автомобиль Bugatti 57SC Atlantic, который оценили в рекордную для автомобилей сумму — $40 млн.

Автомобили этой модели производились с 1934 по 1940 годы и выпускались ограниченным тиражом. Всего компания Bugatti построила 710 автомобилей. Модель с индексом 57 SC, которой владеет Лорен, построена по специальному заказу и представляет собой "заниженную" версию обычной модели.

Кроме того, индекс "С" в обозначении модели указывает на установку компрессора, который поднимает мощность двигателя до 210 лошадиных сил. Все кузовные панели автомобиля выполнены из специального магниево-алюминиевого сплава. Всего в мире осталось два автомобиля этой модели — третья и одна из самых дорогих машин была потеряна в железнодорожной аварии в США.