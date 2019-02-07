BMW и Mercedes по цене Huyndai Solaris. Миф или реальность?

В 2019 году цены на новые автомобили в салонах официальных дилеров заметно подросли. Теперь и топовая версия некогда бюджетного Huyndai Solaris стоит более миллиона рублей и конкурирует со "свежими" автомобилями бизнес-класса, продаваемыми на вторичном рынке. Лайф выяснял, есть ли смысл покупать, например, нового "корейца" или лучше присмотреться на вторичном рынке к "немцу" совсем иного класса.

Мы сознательно не включили в рейтинг автомобили отечественного производства и сравнили между собой исключительно иномарки. Однако стоит отметить, что самый востребованный отечественный седан Lada Vesta продолжает дорожать и стоит заметно больше, чем некоторые "годовалые" седаны D-класса зарубежного производства на вторичном рынке, — за "верхнюю" комплектацию новой Lada Vesta официальные дилеры просят 830 тыс. рублей, а "заряженная" версия в комплектации Luxe Multimedia стоит больше одного миллиона.

Вы всегда об этом думали

Мысль о том, что свежий "немец" (4–5 лет) с рук — более выгодная покупка, чем новый кредитный Solaris, хотя бы раз посещала всех, кто собирается купить автомобиль. Особенно непростым выбор становится в России, когда новый автомобиль в салоне официального дилера может как подешеветь, так и подорожать несколько раз за год.

Давно известно, что стоимость дополнительного оборудования в салонах официальных дилеров примерно на 30, а в отдельных случаях на 60 процентов выше рыночной. При этом установка дополнительных устройств, таких как охранный комплекс, предлагается как услуги, которые позволят "сохранить гарантию производителя". На самом деле у автопроизводителей существует целая сеть авторизованных сервисных центров, где точно такую же установку могут провести с совершенно аналогичным сохранением гарантии, но за куда более скромные деньги. В этой связи нелишним будет вспомнить, что "топовая" версия Huyndai Solaris от официального дилера обойдётся минимум в 1 млн 109 тыс. рублей, а за страховку, сигнализацию с автозапуском, коврики, тонировку и прочие автомобильные радости, включая зимнюю резину, придётся доплатить еще 80–100 тыс. рублей. Итоговая стоимость вложений для покупки, в общем-то, бюджетного автомобиля составит 1 млн 209 тыс. рублей.

Автомобильный эксперт Юлий Леонтьев отметил, что у бюджетных иномарок своя целевая аудитория, которая практически гарантированно не будет смотреть в сторону бывших в употреблении автомобилей.

Такие машины создаются исходя из маркетингового плана. Целевая аудитория не может себе позволить новый премиум-автомобиль, но очень хочет приобщиться к людям, которые уезжают от автодилера на новых машинах Юлий Леонтьев

По словам Леонтьева, от покупки подержанных немецких, да и любых других иномарок людей отпугивает вероятная стоимость владения. Однако этот показатель зависит от состояния автомобиля и от того, какие вложения необходимо в него сделать.

Стоит иметь в виду, что, приобретая автомобиль на вторичном рынке, риск за любые поломки клиент берёт исключительно на себя. Важно помнить и другое: стоимость новых (или контрактных в исправном состоянии) крупных агрегатов, таких как двигатель или коробка передач на немецкие автомобили, а также стоимость работ по их замене, в случае поломки могут вплотную приблизиться к половине стоимости автомобиля.

Самый дорогой северянин

Условимся, что решение отказаться от предложения официального дилера уже принято, Интернет открыт, а в истории браузера есть несколько сайтов по поиску автомобилей. Важно помнить, что за сумму, которую человек планирует потратить на Solaris, можно взять неплохой автомобиль бизнес-класса. Не верите? Тогда присмотритесь к первому кандидату — шведскому Volvo S60. Цены на эти автомобили относительно невелики: "живой" экземпляр можно купить за 750–890 тыс. рублей, однако держитесь за кошелёк. Стоимость обслуживания шведских автомобилей, которые, по утверждениям всех (бывших) владельцев, "не ломаются", значительно дороже, чем у других автомобилей бизнес-класса. Так, при среднем пробеге более 100 тыс. километров на момент покупки в первый год владения на техническое обслуживание S60 (в худшем случае) придётся потратить более 82 тыс. рублей. Если владелец содержал автомобиль в порядке, другие расходы, кроме плановой диагностики и замены жидкостей, можно исключить.

Старый "немец" борозды не портит

Шутки про ненадёжность автомобилей производства "баварского вентиляторного завода" придумали те, у кого таких автомобилей никогда не было. В целом мифы про ненадёжность BMW, и особенно одной из самых популярных в России "трёшек", сильно преувеличены. Это в первую очередь касается "свежих" машин, однако по достижении 100 тыс. километров пробега у любой машины могут проявиться скрытые дефекты, возникшие в ходе эксплуатации. Необходимо развенчать и ещё один популярный миф. BMW 3-й серии в кузове F-30/31 стоят ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле одного миллиона рублей, что де-факто делает их привлекательнее новых Solaris из автосалона.

Хотите полностью кожаный салон? Пожалуйста. Двухзонный климат и электрорегулировку сидений? Легко. Удобную мультимедийную систему? Получите, распишитесь. В ходе анализа предложений на автомобильном рынке эксперты Лайфа пришли к выводу, что коридор цен на автомобили BMW 3-й серии в приличном состоянии с пробегом в 70–85 (90) тыс. километров ограничен диапазоном в 850–945 тыс. рублей, а за один миллион "с мелочью" можно купить "трёхлетку" с двумя владельцами в ПТС.

Нужно отметить, что стоимость владения BMW по всем пунктам, за исключением технического обслуживания, ДЕШЕВЛЕ, чем новых Huyndai Solaris. Не верите? Считайте сами. При условии, что годовой пробег автомобиля в крупных городах составляет около 15 тыс. километров, владелец BMW 3-й серии заплатит за бензин 36 450 рублей, а владелец нового "корейца" оставит на АЗС уже 40 590 рублей. Что будет пугать потенциального обладателя BMW, так это "страшилки" про дороговизну технического обслуживания. Безусловно, в этом вопросе важны и выбор правильного сервиса, и общее состояние автомобиля, но итоговое плановое ТО для BMW 3-й серии, включающее в себя замену масла в двигателе, замену масляного фильтра, новые тормозные колодки (перед/зад), воздушный и салонный фильтр, диагностику подвески и замену масла в АКПП, обойдётся владельцу в 13 287 рублей с учётом работы и хороших по качеству, но не оригинальных запчастей. Для сравнения: только замена масла у официального дилера на новом Huyndai Solaris (материал + работа) обойдётся почти в 6 тыс. рублей. Если прибавить к этому сравнению и тот факт, что BMW будет радовать владельца несравнимо больше, то выбор становится очевиден.

При этом получить беспроблемный автомобиль на вторичном рынке значительно проще, чем кажется, достаточно уделить тщательное внимание его проверке. Но новый автомобиль по умолчанию заранее предполагает отсутствие технических проблем.

Приобретая новый авто, клиент гарантированно защищён он покупки битого, проблемного авто, скрученного пробега и проблем с историей. При покупке подержанного, наоборот, всё это может стать проблемой, решать которую придётся за свой счёт Ильдар Сибгатуллин

Комментируя возможные риски при покупке автомобилей на вторичном рынке, эксперт отметил, что избежать этих страхов можно внимательным осмотром и проверкой автомобиля перед приобретением. Сибгатуллин отметил также, что такие авто требуют своевременного и более дорогого обслуживания. Любая крупная поломка будет влетать в копеечку владельцу, и ему стоит быть готовым к тому, что в течение первых месяцев владения подержанной модной иномаркой на её ремонт придётся потратить существенные деньги. Правда, и это, по мнению Ильдара Сибгатуллина, не является большой проблемой и обслуживать немецкие автомобили бизнес-сегмента можно без ущерба для бюджета.

Любые запчасти можно купить и обслужить этот авто в сервисе рядом с домом. Нет смысла обслуживать автомобиль только у официального дилера. Есть более простые способы. Бренд — это повод брать деньги с клиента по завышенному прайсу Ильдар Сибгатуллин

Большая двойка

Остальные крайне популярные на вторичном рынке "немцы", к великому удивлению адептов корейской автомобильной секты, да и к нашему, значительно дешевле при покупке, чем новый Huyndai Solaris. Начать стоит с одного из самых распространённых на дорогах России седана — Audi A4 в рестайлинговом кузове B8. Цены на эти седаны начинаются от 750 и заканчиваются 950 тыс. рублей за "живые" автомобили с пробегом в 60–75 тыс. километров. Стоимость страховки ОСАГО на Audi A4 удивит всех владельцев Huyndai Solaris. ОСАГО на популярного "корейца" стоит 9610 рублей, а на более удобный и авторитетный автомобиль — всего на 1200 рублей дороже — 10 982 рубля. Большое ТО, которое лучше всего сделать при покупке, для Audi A4 недёшево, однако для премиального немецкого автомобиля с пробегом под сотню тысяч километров 15 288 рублей, в которые будут включены и материалы, и работа, не так уж и много.

Самым спорным из дорогих немецких автомобилей в нашем рейтинге альтернатив Huyndai Solaris стал седан С-класса от Mercedes-Benz. Один из крупнейших автоконцернов давно пытается зайти в нишу бюджетных автомобилей, однако получается это с трудом — позволить себе даже откровенно не новый седан со звездой на капоте всё равно может не каждый.

Примерно так думают большинство людей, пытающихся найти более-менее исправный и целый автомобиль на вторичном рынке. Начать нужно с главного: даже при том, что обслуживание C-класса в кузове W205 занимает второе место по стоимости, уступая только Volvo S60, покупка и сохранение "немецкого коня" в исправном состоянии всё равно обойдутся дешевле, чем кредитный корейский Huyndai Solaris, в подарок к которому вам с помпой вручат дешёвые китайские коврики.

ОСАГО для W205 стоит всего на 1200 рублей дороже, чем на Huyndai Solaris, и столько же, сколько для Audi A4 — 10 982 рубля. При мнимой дороговизне транспортный налог на C-класс в 205-м кузове составляет всего 5928 рублей в год, что в два раза выше, чем налог на Huyndai Solaris. Правда, объективности ради стоит добавить, что за лишние три тысячи рублей клиент получает несравнимо больше автомобиля, и нет никакого смысла перечислять все электронные и электрические опции трёхлетних автомобилей Mercedes-Benz. При этом расход топлива, а точнее расход денег на топливо в год, у люксового немецкого седана НИЖЕ, чем у корейского Huyndai Solaris, — 39 150 рублей против 40 590 рублей, что в денежном выражении составляет почти 1,5 тыс. рублей экономии.

Строго говоря, в покупке нового автомобиля есть смысл только в одном случае: если вы на дух не переносите бэу-вещи, неважно даже, идёт речь об автомобиле второй свежести или секонд-хенде с брендовыми нарядами. Плюсы от владения новым бюджетным автомобилем "на фарше" будут ощущаться только первый год: стоимость первого года владения Huyndai Solaris составляет всего 59 863 рубля — лучший показатель среди всех автомобилей, представленных в нашем рейтинге. Однако единовременно (в кредит или наличными) за корейский БЮДЖЕТНЫЙ автомобиль в салоне официального дилера придётся выложить не менее 1 млн 200 тыс. рублей (при средней стоимости нового автомобиля в 1 млн 430 тыс. рублей) Такая сумма никак не стыкуется с понятием декларируемой "бюджетности" модели. Особенно с учётом того, что за меньшие деньги можно найти более приличный автомобиль.