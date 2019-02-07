Сотрудников ГИБДД пересадят на гоночную версию Lada Vesta

Машина получит более мощный двигатель и будет отличаться от гражданских "заряженных" версий.

В неофициальном аккаунте lada_vesta_club появилось первое изображение "заряженной" Lada Vesta в спецверсии для ГИБДД. Судя по фотографии, автомобиль получил более агрессивный обвес, а шильдик с цифрами "1.8" намекает на установку под капот более мощного двигателя.

Мощность нового двигателя, по некоторым данным, может быть доведена до 180 лошадиных сил. Какие опции входят в "полицейскую" версию, не сообщается, однако кроме внешнего обвеса, в который входят "заниженные" бампера и спойлер на крышке багажника, вошли и литые диски.