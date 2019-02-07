Названы самые безопасные кроссоверы 2018 года

В список вошли как бестселлеры, так и автомобили, которые не пользуются большим спросом.

Специалисты Национальной администрации безопасности дорожного движения и Страхового института безопасности дорожного движения назвали пять самых безопасных кроссоверов 2018 года. Первое место занял шведский бестселлер — полноразмерный Volvo XC 90. Эксперты выяснили, что автомобиль оснащён наилучшими системами предотвращения столкновений и наиболее сбалансирован с точки зрения пассивной безопасности.

Второе место занял немецкий Mercedes-Benz GLE, в свежих версиях которого не замечено принципиально новых электронных систем и средств безопасности. Вместо этого разработчики модернизировали старые датчики и программное обеспечение, что позволило улучшить показатели по средствам активной безопасности. Бронзу забирают японские кроссоверы Lexus RX — одни из самых продаваемых автомобилей бренда не только в Западной Европе, но и в России. Эту модель американские исследователи отметили за систему мониторинга усталости водителя и других ассистентов.

Четвёртое место занял Audi Q7, бортовой компьютер которого способен анализировать трафик впереди себя с помощью специального сканера. Замыкает пятёрку самых безопасных кроссоверов американский Acura MDX, переживший небольшой рестайлинг архитектуры системы безопасности и обновление программного обеспечения.