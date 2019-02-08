ГИБДД на минималках. Госдума одобрила появление службы "народных инспекторов"

Теперь нарушения без составления протокола будут фиксироваться и отправляться обычными гражданами.

Государственная дума РФ в первом чтении приняла поправки к административному кодексу, которые предусматривают возможность привлечь нарушителей ПДД к ответственности без составления протокола, сообщает "Автостат". Нарушения должны зафиксироваться с помощью фото и видео, а их отправку предлагают наладить через портал Госуслуг. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ГД РФ.

Сообщается, что в данный момент речь идёт о таких нарушениях, как проезд на красный свет, отказ от пропуска людей на пешеходном переходе, нарушение правил стоянки и остановки транспортных средств в зоне действия знаков, а также ряд других. На основании поступивших фото и видеоматериалов, созданных с помощью специального программного обеспечения, нарушители будут привлечены к административной ответственности.