От KIA до BMW. Выбираем на вторичке автомобиль для женщин

Просторные и небольшие, стильные и быстрые, дорогие и не очень. Лайф разбирался, какие автомобили больше всего нравятся и подходят прекрасному полу.

Автомобиль для мамы

Для родителей в первую очередь важна безопасность детей, удобство в салоне, вместительный багажник, наличие всевозможных мест хранения для мелочевки. Из бюджетных предложений можно рассмотреть отечественный автомобиль Lada Largus. Несмотря на название, это полноценная иномарка — Renault. В машине семь мест и большой багажник. В среднем ценовом диапазоне можно, например, обратить внимание на подержанные паркетники Nissan Qashqai, Hyundai ix35, его брата-близнеца KIA Sportage, KIA Soul, Volkswagen Tiguan, Skoda Yeti, Suzuki SX4, минивэны Peugeot Partner, Volkswagen Caddy. Рекордсменом по размеру багажника является Skoda Octavia Combi. Самым популярным универсалом на российском рынке остается KIA Ceed. Молодых мам не оставит равнодушным стильный французский Citroen C4 Picasso, который буквально напичкан полками и местами для хранения мелочевки. На вторичном рынке много подходящих моделей у Opel и Chevrolet, но марки ушли с российского рынка, поэтому мы не будем их советовать. При наличии большой семьи и денег, можно присмотреться к семиместному автомобилю Ford Explorer или Volkswagen Caravelle. Что касается "высоких" марок, то молодым мамам отлично подойдет микровэн Mercedes-Benz B, паркетники MINI Countryman, Lexus RX и NX, Audi Q3 и Q5.

Немцы за недорого

Модели от Volkswagen — Polo и Golf — всегда воспринимались как надёжное средство для решения любых транспортных проблем. Почти все доводы в пользу покупки немецкого автомобиля понятны: небольшой двигатель и, как следствие, небольшой расход, вместительный багажник. В целом обслуживание автомобиля не должно доставить владельцу особенных проблем — запчасти на Volkswagen Golf и Volkswagen Polo чуть дороже, чем на отечественные автомобили. При этом самый доступный трёхлетний седан Volkswagen Polo на вторичном рынке позволяет сориентироваться как по деньгам, так и по комплектации. Так, автомобиль 2016–2017 годов в приличной комплектации на автомате обойдётся в 550–650 тыс. рублей, что несколько дешевле большинства аналогичных японских и корейских автомобилей.

Стильные корейцы

KIA Soul стал одним из наиболее удачных экспериментов корейского автопроизводителя, который почти сразу нашёл свою аудиторию в лице молодых людей. Особой популярностью симпатичный "чемодан" на колёсах стал пользоваться у женщин. Тем более KIA предлагает сразу несколько вариантов двухцветных кузовов. Не только внушительный багажник объёмом 354 литра при сложенном заднем диване стал причиной, по которой автоледи обратили внимание на стильного "корейца", — в машине пять полноценных мест, подстаканники, ниши для мелких вещей и неплохие мультимедиа-возможности — от простой аудиосистемы до магнитолы с Car Play, которая позволяет подключать свой iPhone и слушать любимую музыку прямо с телефона. При всей надёжности и яркости образа, благодарить за который стоит скошенную крышу и необычные кузовные элементы, у KIA Soul существует всего один недостаток — стоимость. Трёхлетние автомобили на автомате с двигателем 1,6/2 литра и небольшим пробегом на вторичном рынке можно найти минимум за 850 тыс. рублей, а цены за годовалые машины вплотную приближаются к миллиону.

Для девушек и женщин, которым не нужны полноразмерные автомобили, в KIA нашли другое решение — микролитражки Picanto. Эти машины значительно проще как по комплектации (в самой простой версии нет даже кондиционера), так и по своей конструкции, что упрощает и удешевляет их обслуживание после покупки. Для автоледи, которые умеют экономить, есть версия с литровым двигателем и механикой. За двухлетний автомобиль в такой комплектации на вторичном рынке попросят 470–500 тыс. рублей. Версии с двигателем 1,3 на автомате обойдутся на 120–150 тыс. рублей дороже. Связано это в первую очередь с ликвидностью машины: небольшой расход и относительный комфорт — это то, что хотят видеть в автомобиле восемь человек из десяти.

Британский стиляга

Британские автомобили Mini, которыми почти 20 лет владеет BMW, — любимцы девочек, девушек и женщин всех возрастов. Да и мужчины регулярно выбирают "бешеные табуретки" в исполнении Work в качестве основного автомобиля для поездок по городу. Mini всегда пользовались спросом — благодарить за это нужно не только самобытный дизайн кузова с прямыми и плавными линиями одновременно, но и необычный интерьер. Центральное место между водителем и пассажиром занимает огромный спидометр, который в свежих версиях превратился ещё и во многофункциональный дисплей, на который выводятся все необходимые данные.

Ещё одна фирменная черта Mini, за которую автомобили британского бренда любят по всему миру, — цветовая гамма: жёлтые, красные, зелёные, ярко-голубые и тёмно-синие. Кажется, что для этих машин подходит любой цвет. Кроме того, после перехода под знамёна БМВ модельный ряд Mini существенно расширился — кроме "малышей" Cooper появились и более "взрослые" модели — паркетник Countryman и универсал Clubman, в которых можно возить не только подруг и маму, но и ребёнка, собаку и целую гору покупок из супермаркета. Единственный недостаток этих автомобилей — стоимость. Найти трёхлетний Mini Cooper в исправном состоянии, с целым кузовом и на автомате дешевле миллиона практически не представляется возможным. Если при виде механической коробки передач ваша дама не закатывает истерик, то в этом случае можно сэкономить 150–200 тыс. рублей и взять вариант с комплектацией попроще.

Баварский премиум

BMW 1-й серии — один из автомобилей, который особо пользуется спросом и вниманием со стороны женщин. При создании "копейки" баварцы, кажется, учли практически всё. Относительно большой багажник, в который можно положить пакеты из супермаркета и сумки для путешествия, экономичный двигатель, автоматическая коробка. Всё это привело к тому, что за 2017 год немецкому бренду удалось продать более 120 тыс. BMW 1-й серии. Секрет такой популярности прост — даже в базовой версии "копейка" от BMW оснащена весьма неплохо: кондиционер, приятные тканевые сиденья, неплохая система мультимедиа с хорошим звуком, приличная шумоизоляция, которая как бы намекает на принадлежность автомобиля к "другой касте" городских хетчбэков.

С обслуживанием BMW 1-й серии после покупки нет никаких проблем: стоимость запчастей и работ в неофициальных сервисах чуть дороже, чем у современных "корейцев". Однако сама покупка автомобиля — удовольствие не из дешёвых. За автомобиль в состоянии "почти как новый" на вторичном рынке придётся выложить примерно 1 млн 200 тыс. рублей. Трёхлетние "бэхи" обойдутся дешевле, однако купить BMW 1-й серии в кузове F20/F21 дешевле миллиона рублей всё равно не получится. Для любительниц "отжечь" есть редкие и злые BMW в исполнении Motorsport или просто M. Сочетание заднего привода и более 300 л/с под капотом подойдут только опытным водителям.

Звезды всегда в цене

Mercedes в списке дешёвых автомобилей не значился практически никогда, однако немецкий бренд приложил много усилий, чтобы охватить и ту категорию автовладельцев, которым не по карману люксовые седаны. В результате правильно выбранной стратегии появились Mercedes А-класса — неплохие городские автомобили, оснащённые по последней автомобильной моде. У свежих моделей А-класса в базе идёт автоматическая коробка передач, двухзонный климат-контроль и электропакет, включающий в себя электрозеркала и подогревы передних сидений. Стоимость А-класса на вторичном рынке сопоставима с "копейками" от BMW — за вполне живой и ухоженный автомобиль придётся отдать 1 млн 300 тыс. рублей. Чуть дороже (1,5–1,6) будет стоить седан CLA, построенный на той же базе, но оснащённый куда лучше. За 1,6 млн можно найти добротную трёхлетнюю машину с кожаной отделкой салона, подогревом руля и сидений. В основном CLA поставлялись в версии с двигателем 1,6 литра, однако за дополнительные 100 тыс. рублей можно найти двухлитровый автомобиль на "роботе". Девушки также очень любят самый маленький паркетник от Mercedes-Benz — GLA. Для опытных и дерзких можно поискать на вторичном рынке все эти модели, но в исполнении придворного мерседесовского спортивного ателье AMG. Под капотом тогда будет 360 л/с, а разгон до 100 км/ч займет менее пяти секунд.

Японцы рулят

Кроссоверы начали пользоваться популярностью у женщин сравнительно недавно, однако работа над целевой аудиторией у ведущих автопроизводителей позволяла создать целую линейку автомобилей, на которые автоледи активно пересаживаются с седанов и хетчбэков. Самыми популярными, вне всякого сомнения, за последние годы стали автомобили Nissan Juke и Toyota RAV-4. Обе модели пережили по паре рестайлингов и комплектуются автоматическими трансмиссиями для удобства передвижения в городе. При этом стоит учитывать, что RAV-4 остаётся машиной, которую охотно покупают и мужчины, а вот Nissan Juke в девяти случаях из десяти чисто женский вариант, осматривать и покупать который нужно с осторожностью. Цены на свежих "жуков" 2016–2017 годов выпуска начинаются с 900 тыс. рублей и легко достигают 1 млн 200 тыс. RAV-4 значительно дороже — за трёхлетний экземпляр придётся выложить 1 млн 300 тыс. рублей, а за годовалую машину продавцу придётся отдать не менее 1,7 млн рублей.

За пределами города

К удивлению большинства владельцев, кроссоверы премиум-уровня по своей стоимости оказались на уровне, а в некоторых случаях дешевле японских бестселлеров. Лучший пример в этом отношении — немецкий кроссовер Audi Q3, который уже в базе оснащается неплохой климатической системой, подогревами передних сидений, электропакетом и приличной мультимедиасистемой. Трёхлетний автомобиль с пробегом 80–85 тыс. можно найти на вторичном рынке за 1 млн 280 тыс. Машина 2017–2018 годов обойдётся уже в 1,5 млн, что всё равно дешевле, чем "околотоповый" RAV-4. Чуть дороже (примерно на 100–200 тыс. рублей) обойдутся Audi Q5 с пробегом до 50 тыс. километров. Примерно в эти же деньги обойдутся другие представители немецкого автопрома — X1 от BMW и свежий Volkswagen Tiguan.