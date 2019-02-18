С хозяина спрос. Зачем россияне переписывают автомобили на подростков

Боязнь штрафов, ограничений выезда или простая перестраховка? Лайф разбирался, зачем россияне переписывают автомобили на несовершеннолетних детей.

Временно легальный способ

В переоформлении имущества на ближайших родственников нет ничего противозаконного. Дарение недвижимости, бизнеса, прочих материальных ценностей на родню и детей давно вошло в нормальную практику российского законодательства. Номинальное владение автомобилями также практикуется россиянами довольно давно, однако с недавних пор набирает обороты не только отказ от движимого имущества в пользу несовершеннолетних детей, но и регистрация транспортных средств, с помощью которой взрослые собственники могут законно обойти установленную органами власти административную ответственность за нарушения на дороге.

Взять, к примеру, дарение ребёнку недвижимости. Крайне гибкое российское законодательство не накладывает ограничений на дарение и право владения недвижимостью, ограничивая лишь возраст принятия решений. Говоря простым языком, подарить квартиру можно и новорождённому, однако принимать решения о продаже и любых иных действиях с квартирой или домом можно лишь по достижении совершеннолетия. Эта же процедура работает и в отношении автомобилей — правда, с некоторыми ограничениями. Ограничений для законной регистрации на ребёнка автомобиля практически нет — движимое имущество можно зарегистрировать на ребёнка в любом возрасте, что позволяет легально копить штрафы без риска быть привлечённым к административной ответственности.

Без проблем, но с ограничениями

Для того чтобы зарегистрировать машину на ребёнка, требуется не так много документов, как кажется на первый взгляд. Родителям или законным опекунам необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка или паспорт (если речь идёт о ребёнке в возрасте 14 лет и более), ПТС на автомобиль и регистрационное свидетельство автомобиля, если речь идёт о перерегистрации авто после покупки на вторичном рынке.

После заполнения бланка заявления потребуется лишь нотариальное подтверждение в письменном виде от родителей или опекунов. Единственной сложностью в этом отношении остаётся сама процедура. Провести через сайт госуслуг можно лишь её справочную часть, однако представительства органов социальной защиты и опеки придётся пройти физически, своими собственными ногами.

Гоняй, нарушай

Не удивительно, что регистрация автомобиля на ребёнка чаще всего проводится с целью уйти от административной ответственности и исходит в основном из желания взрослых людей без проблем нарушать правила везде, где вздумается, а все штрафы за превышение скорости и неоплаченную парковку будут приходить на имя несовершеннолетнего ребёнка. Вплоть до его 16-летнего возраста их оплата не является обязательным условием. Важно понимать, что с точки зрения закона такой способ удобен и после 16 лет. Статья 31.9 КоАП РФ предусматривает, что штрафы за нарушение ПДД должны исполняться в двухлетний срок, однако на практике большая часть штрафов просто обнуляется ввиду невозможности оплаты и взыскания с собственника транспортного средства через ФССП. Такая правовая особенность российского законодательства фактически наделяет несовершеннолетних индульгенцией на административные нарушения. Как раз этим и пользуются взрослые родители.

Взыскать штрафы через суд с несовершеннолетних нельзя — подростки не имеют законного права работать и чаще всего находятся на иждивении у родителей или законных представителей. В исключительных случаях, когда речь идёт о правонарушениях, выходящих за рамках гражданского кодекса, ответственность по уплате задолженности за несовершеннолетнего может быть возложена на законного представителя или родителей, с которыми приставы и будут проводить дальнейшую работу. Однако штрафов за нарушение ПДД это не касается — из-за необязательности их оплаты и предельного срока исполнения они быстрее "сгорят", чем за их существование привлекут к административной ответственности.

Едва ли не единственной сложностью в этом отношении может стать необходимость постоянно возить с собой некоторые документы — например, свидетельство о рождении ребёнка (инспектор вправе потребовать даже оригинал) или копию паспорта, с помощью которых в случае необходимости инспекторы смогут подтвердить регистрацию автомобиля на конкретное физическое лицо. Юрист и видеоблогер Андрей Подшивалов (Yardrey) в беседе с Лайфом отметил, что никаких ограничений по дарению имущества ребёнку и регистрации автомобиля на данный момент нет, за исключением некоторых особенностей.

Если машина оформлена на ребёнка в возрасте от 14 до 18 лет, то для любых действий с автомобилем, будь то регистрация, оформление ДТП, страхование или споры со штрафстоянками, понадобится нотариальная доверенность Андрей Подшивалов

В Административном кодексе РФ понятие ответственности, к которой может быть привлечён несовершеннолетний подросток, чётко прописано. Согласно ст. 2.3 КоАП РФ, административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. Учитывая, что в ст. 2.6.1 КоАП РФ презюмируется (считается доказанной или неоспоримой) ответственность собственника транспортного средства за штрафы с камер, то наложить такие штрафы на собственника автомобиля, если это несовершеннолетний до 16 лет, невозможно.

С другой стороны, ответственность несёт всё-таки непосредственный нарушитель. Если вдруг инспектор или третьи лица, например народные инспекторы, путём фото- и видеофиксации докажут, что за рулём находился конкретный совершеннолетний водитель (например, один из родителей), то теоретически ответственность могут возложить на него. Правда, стоит заметить, что при ответе на этот вопрос юристы не смогли вспомнить конкретные случаи, когда такая ответственность могла бы наступить. Кроме того, по всем протоколам, которые составил лично сотрудник ГИБДД, отвечает отдельно взятый водитель, поэтому за разворот через двойную сплошную или парковку на месте для инвалидов будут платить родители (или законные представители), поскольку в числе прочего протокол составляется и по номеру водительского удостоверения.

Окно возможностей закрывается

Регистрация автомобиля на несовершеннолетнего ребёнка была идеальным прикрытием для нарушений, однако радоваться ПДД осталось недолго. 4 августа 2019 года вступает в действие Закон "О регистрации ТС в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В документе, в числе прочего, содержатся сведения об изменениях процедуры регистрации автомобиля. Согласно новым правилам, зарегистрировать транспортное средство на лицо, не достигшее возраста 16 лет, станет невозможно. Как будет работать процедура относительно несовершеннолетних нарушителей после вступления в действие нового закона, пока сказать сложно.

В этом случае автомобиль должен быть зарегистрирован на одного из родителей. Можно регистрировать автомобили и на подростков, достигших 16 лет, однако за административные нарушения с них будут спрашивать "как со взрослых". Фактически многолетняя лазейка в законе, благодаря которой родители на протяжении длительного времени могли легально избегать административной ответственности, будет закрыта. Как взрослые собственники будут урегулировать вопросы, возникающие в связи с составлением административных протоколов на детей уже после нововведений, сказать сложно. В Главном управлении ГИБДД России на запрос Лайфа относительно ответственности несовершеннолетних после введения новых правил не ответили. Если 16-летие считается возрастом, по достижении которого может наступить административная ответственность, то в случае передачи административных протоколов в ФССП на нарушителя будет заведено исполнительное производство со всеми вытекающими последствиями.