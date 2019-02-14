Эксперты назвали точное количество автомобилей в России

Оказалось, что зарегистрированных автомобилей больше, чем жителей в Польше или на Украине

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало свежий доклад по численности парка автомобильной техники на территории Российской Федерации. Отмечается, что в 2019 году в России зарегистрировано 51,8 млн единиц автотранспорта. 84 процента от этого количества приходится на легковые автомобили. Всего, по данным агентства, в России зарегистрировано 43,5 млн легковых автомобилей.

Кроме того, парк лёгкой коммерческой техники составляет чуть более 4,1 млн машин, что практически соответствует доле в 8 процентов от общего числа. Грузовых автомобилей в стране зарегистрировано порядка 3,8 млн единиц — более 7 процентов. Около одного процента российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 400 тыс. с небольшим.