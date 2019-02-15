Названы предварительные цены на президентские автомобили Aurus

К покупке частными лицами будет доступна как обычная версия, так и бронированный автомобиль.

Стартовая цена на первый люксовый седан Aurus S600 будет составлять 10–12 млн рублей, сообщает РБК. Автомобиль будет предлагаться в двух версиях — бронированной и обычной. Aurus Senat L700 в кузове лимузин будет предлагаться только в бронированной версии.

Принимать заявки на автомобили будут два официальных дилера — "Авилон" и "Панавто". Первые автомобили могут быть доставлены заказчикам уже в 2020 году. Серийное производство автомобилей Aurus наладят на площадке "Соллерс" в Алабуге. На заводе будут созданы мощности для выпуска 5 тыс. автомобилей в год. В данный момент правительственные автомобили Aurus выпускаются небольшими сериями на мощностях ФГУП НАМИ.