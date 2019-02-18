Люксовая броня. Раскрыт интерьер лимузина Aurus

Бронированный автомобиль для первых лиц представили в рамках международной выставки IDEX-2019.

На кадрах, опубликованных телеканалом "Звезда", хорошо видно, что лимузин Aurus не только имеет кожаный салон и отделку деревом, но и массивные бронированные двери и другие защищённые панели кузова. Отмечается, что в рамках выставки IDEX-2019 автомобиль находится в экспозиции эмиратского холдинга Tawazun, инвестировавшего в проект "Кортеж" значительные средства.

Места пассажиров лимузина Aurus оборудованы мультимедийной системой, а вместо двух стекол в бортах автомобиля установлены экраны, на которые выводится изображение с наружных видеокамер. Ранее Лайф сообщал, что автодилеры откроют предзаказы на Aurus в середине февраля, а розничные цены на автомобили могут составить 10–12 млн рублей.