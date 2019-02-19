Раскрыта дата презентации внедорожника Aurus Komendant

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что машина будет пользоваться спросом на Ближнем Востоке

Внедорожник Aurus Komendant, который разрабатывался в рамках проекта "Кортеж", будет готов в марте 2019 года, сообщает ТАСС. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в марте 2019 года покажут первый прототип внедорожника.

Судя по первому изображению, внедорожник выполнен в общей стилистике автомобилей Aurus — зауженная передняя оптика и массивная решётка радиатора. Согласно предварительным данным, модель Komendant также будет оснащена такой же силовой установкой, как и седан, — 4,4-литровой бензиновой "восьмёркой" с наддувом, которая работает вместе с электродвигателем и 9-ступенчатой АКПП.

Ранее Лайф сообщал, что бронированный автомобиль для первых лиц представили на международной выставке IDEX 2019, а предварительная цена на автомобили составляет 10–12 млн рублей.