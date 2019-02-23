Сэкономить и не взорваться. Стоит ли переводить автомобиль на газ?

Бензин и дизельное топливо прибавили в цене, и многие владельцы автомобилей с большим объёмом двигателя стали задумываться о "переходе на газ". Лайф разбирался, есть ли смысл в таких действиях и каковы возможные риски.

Не очень и дёшево

Отвечая на самый главный вопрос автомобилистов, сразу скажем, что да. Газ действительно дешевле бензина в два (с небольшим) раза. Особенно ощутимой эта разница становится после того, как цены на топливо в России корректировались несколько раз за последние несколько месяцев. Учитывая, что средняя стоимость Аи-95 достигла 45,5 рублей за литр, установка газобалонного оборудования выглядит разумной не только на огромных джипах, но и на автомобилях с двигателями меньшего объёма, поскольку цена на газ едва перешагнула порог в 18 рублей за литр.

Однако не спешите искать в Интернете ближайший к вам автосервис, в услугах которого значится установка ГБО. Первое, что нужно помнить, — сэкономить за год на покупку новой машины всё равно не получится. На то есть объективная причина. Несмотря на низкую стоимость, при переводе на газ автомобиль расходует на 20–30 процентов больше топлива, чем при работе на бензине. И эти цифры напрямую зависят от стиля езды. "Тошнить" в правом ряду за недорого вполне получится, но вот "стиль Шумахера" опустошит газовый баллон почти так же быстро, как и бензобак. И самое важное. Если годовой пробег вашего автомобиля составляет меньше 15–20 тысяч километров, то ставить газ нет никакого смысла. При такой эксплуатации автомобиля текущие цены на бензин не должны пробить брешь в бюджете.

Кривые руки на голубом топливе

Исходя из будущей экономии потенциальные обладатели ГБО, уже решившиеся на установку дополнительной топливной системы, начинают активно искать в Интернете сервис, главным достоинством которого является "лишь бы подешевле". Важно понимать, что такой подход к делу — первый шаг к лишению себя и своих близких жизни из-за обычной жадности. Простое исследование рынка показывает, что стоимость газобаллонного оборудования вместе с установкой составляет от 25 до 30 тысяч рублей. Однако речь не идёт о брендовых системах четвёртого поколения. За 30 тысяч рублей можно найти вполне неплохой китайский продукт, однако ответственность за его качество и надёжность редко ложится на продавца.

Важно помнить и другое — в бюджет 30 тысяч рублей заложена установка "как можно быстрее" в сервисе рядом с домом. Какие в этом сервисе работают специалисты — это уже другой вопрос. Стоимость ГБО четвёртого поколения и тем более пятого, да ещё и зарубежного производства (например, Италия) вплотную приближается к отметке в 100 тысяч рублей. за бензиновый двигатель с шестью и восемью цилиндрами. Доверять такую процедуру сервису "у дяди Васи", конечно же, нельзя и необходимо (прежде всего, в целях безопасности) обратиться к авторизованному сервисному центру со всеми необходимыми сертификатами.

Хождение по инстанциям

Если принципиальное решение об установке ГБО уже принято, а деньги отложены, то не нужно спешить с радостью и калькуляцией сэкономленных денег. Процедура регистрации газобаллонного оборудования в ГИБДД непроста, а пройти её быстро практически невозможно. Проходит регистрация ГБО в два этапа. На предварительном этапе выдаётся разрешение на установку новой системы хранения и подачи топлива в двигатель. Для этого необходимо обратиться в одну из сертифицированных организаций, а с результатами "обследования" автомобиля нужно будет отправиться в МРЭО. Уже после того, как в ГИБДД осмотрят автомобиль и дадут "добро" на установку, можно отправляться в автосервис.

После установки ГБО в сервисе придётся проделать всё то же самое. Сначала — в лабораторию на осмотр конструкции и проверку надёжности, затем на финальную проверку в ГИБДД, где все изменения в конструкции автомобиля ещё раз проверят. На все процедуры потребуется не менее недели свободного времени и 10–12 тысяч рублей за оплату работы специалистов (не считая работ по установке). Важно понимать, что даже дорогой автосеривис не гарантирует успешность регистрации. Если в ГИБДД вмешательство в конструкцию могут признать некачественным, владельца могут лишить права устанавливать ГБО, а на регистрационные действия с автомобилем может быть наложен запрет. Штраф за незаконную установку ГБО в обход существующих правил невелик и в рамках части 1 ст. 12.5 КоАП РФ составляет всего 500 рублей. Однако других, скрытых рисков, о которых владельцы автомобилей чаще всего не думают, существенно больше. И в целом ряде случаев везение оказывается далеко не на стороне любителей хранить баллоны с газом в багажнике.

Теория голубого взрыва

Для начала стоит разобраться с тем, почему вообще взрывается газобаллонное оборудование, установленное в автомобиль. Важно знать, что ключевая причина в большинстве таких случаев — нарушения правил монтажа таких систем и отсутствие квалификации в сервисах уровня "у дяди Васи". В большинстве случаев именно в таких сервисах обслуживаются не только легковые автомобили, но и коммерческие пассажирские авто, которые каждое утро возят с десяток пассажиров на работу и обратно. Считается, что ГБО в автомобилях безопасно. Утечка из баллона возможна лишь в том случае, если сам баллон сварен "на коленке" и от давления газа начал "трещать по швам". При этом системы четвёртого и пятого поколений управляются электроникой и позволяют заблокировать подачу газа сразу после того, как оттуда начинается утечка.

При этом важно помнить, что газ, будь то пропан или метан, не взрывается сам по себе — для взрыва необходима приличная искра. Возникает она лишь в том случае, если автомобиль неисправен сам по себе. Именно этим объясняются взрывы маршруток ещё пять-семь лет назад. Кустарность изготовления элементов топливной системы и наплевательское отношение к безопасности — два ключевых компонента будущего взрыва. Аварийный клапан в качественной системе никогда не позволит давлению в баллоне подняться выше предельного допустимого уровня, однако некоторые автомобилисты сознательно его отключают. В ряде случаев высокое давление и некачественный баллон могут стать причиной взрыва. Например, если оставить автомобиль на открытом солнце в жаркий летний день. Пожаром дело, может, и не закончится, но кузов машины будет "раздут" взрывом, что фактически поставит крест на её дальнейшем использовании.

Гонщик, не гоняй!

Главная проблема даже правильно установленного ГБО — снижение надёжности двигателя. Потеря мощности при движении на газу ощущается почти сразу — автомобиль заметно хуже разгоняется и в целом более вяло реагирует на нажатие педали акселератора. Газ существенно "грубее" для переработки в цилиндрах и регулярная эксплуатация автомобиля на этом топливе требует более частой замены масла и фильтров (в среднем, в два раза чаще, чем на бензине). Двигателю существенно сложнее "поджечь" газ в цилиндрах и провести рабочий цикл, однако при этом температура горения смеси существенно выше, чем у бензина.

В конечном счёте химические свойства газа приводят к тому, что у бензиновых двигателей, особенно если машина "наезжает" каждый год по 30 тысяч километров и более, регулярно прогорают клапаны и прокладка ГБЦ. Замена клапанов и ремонт двигателя в после таких историй — удовольствие не из дешёвых, особенно если речь идёт об автомобилях зарубежного производства. К стоимости внепланового ТО стоит прибавить и регулярный осмотр самой системы в специализированных сервисах.

Представители автосервисов, обслуживающих автомобили на голубом топливе, утверждают, что газом из систем первого, второго и третьего поколения "убиваются" только старые двигатели, блоки которых не выдерживают высоких температур. Начиная с четвёртого поколения впрыском газа управляет компьютер, к которому подключается электроника ГБО. Специалисты по работе с двигателями говорят, что такая смесь не уступает по качеству бензину, а "убить" двигатель можно лишь при отсутствии своевременного обслуживания — замены масла и регулировки клапанов. В целом, как считают специалисты, современные двигатели вполне могут работать на газомоторном топливе длительное время, однако экономить на таких системах нельзя.