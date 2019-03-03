Круче, чем Maybach и Rolls. Разбираем президентский лимузин Aurus

Первый российский автомобиль, разработанный для первых лиц государства, уже завоевал звание одного из самых стильных автомобилей последних лет. Однако классический дизайн — не главное достоинство автомобилей Aurus. Лайф разбирался в технических особенностях президентского автомобиля.

Танк на колёсах

Любой анализ автомобилей из линейки спецпроекта "Кортеж" всегда начинается с дизайна. Автомобиль действительно получился в духе представительских авто — монолитный дизайн и массивные обводы делают "Кортеж" одним из самых стильных автомобилей современности. Правда, внешний лоск — ничто без современных технологий, из-за которых разработка автомобилей на базе единой модульной платформы была заказана в НАМИ.

В случае с автомобилями "Кортеж" и президентским лимузином Senat, в частности, вопрос сохранности пассажира и безопасности перевозки первого лица прорабатывался особенно тщательно. Достоверной информации об уровне бронезащиты предыдущих автомобилей президента России нет, однако источник Лайфа в правительстве пояснил, что оба лимузина Mercedes Pullman, на которых Владимир Путин перемещался как внутри страны, так и во время зарубежных визитов, не только прошли процедуру переоснащения в Гараже особого назначения (ГОН), но и были оснащены дополнительными элементами бронирования.

Капсула скорости

Важно понимать, что вместо традиционных шести-семи уровней защиты современная классификация VPAM включает в себя 14 (!!!) уровней баллистической защиты автомобиля. Предыдущие автомобили для президента подвергались существенным доработкам, согласно некоторым оценкам, имели уровень бронирования B6/B7 и обеспечивали защиту пассажира не только от винтовочных пуль и осколков крупнокалиберных боеприпасов, но и при подрыве СВУ. Теперь такую защиту для автомобиля считают базовой, а наивысшей точкой развития средств защиты для транспорта стал уровень бронирования VPAM-14 с защитой от пуль калибром 14,5 мм.

Для того чтобы превратить лимузин Владимира Путина в неприступную крепость на колёсах, инженерам НАМИ пришлось сотворить настоящее инженерное чудо. Попутно с созданием единой модульной платформы для нескольких автомобилей пришлось поработать над конструкцией всех узлов и агрегатов, которые не только унифицированы по типам автомобилей, но и позволяют быстро "носить" шеститонный автомобиль по дорогам общего пользования. Внимание к надёжности элементов трансмиссии, подвеске и двигателю уделялось особое, поскольку внутри лёгкого кузова у президентской версии находится бронекапсула, которая защищает автомобиль не только от обстрела, но и от подрыва на качественно новом уровне.

Генеральный директор компании-производителя бронеавтомобилей "Арморгрупп" Олег Гусаровский в разговоре с Лайфом отметил, что создание автомобилей такого типа требует пристального подхода к деталям.

Для таких проектов часто используют кевлар и керамику. Но наибольшую надёжность обеспечивает цельносварная капсула с полным перекрытием стыков дверей с проёмами, стёкол с элементами кузова, ручек открывания дверей и так далее Олег Гусаровский

Кроме защиты от пуль президентский лимузин обеспечивает пассажиру защиту от подрыва на взрывных устройствах, собранных как в кустарных условиях, так и с использованием армейских взрывчатых веществ. Для этого в кузов автомобиля встроена специальная противоминная защита, данные об особенностях которой составляют государственную тайну и тщательно охраняются.

Первый серийный гибрид

Возможность разгоняться с места со скоростью спорткара бронированному лимузину, седану и минивэну проекта "Кортеж" обеспечивает уникальная гибридная силовая установка — первый серийный агрегат такого типа, разработанный и производимый в России. На сочетании V-образного двигателя с 12 цилиндрами и электродвигателей остановились не случайно. Как отмечает источник Лайфа в Министерстве промышленности и торговли, именно бензин-электрический комплекс позволяет "срывать" автомобиль с места "без провала на старте". При этом особого внимания заслуживают именно электрические двигатели и высоковольтные батареи. Во время движения эта система работает как генератор электроэнергии, которая скапливается в батареях и используется автомобилем при пиковых нагрузках — во время ускорения и для питания бортовых систем.

Двигатели V8, которые устанавливаются на седаны, лимузины и минивэны Aurus в данный момент, нельзя назвать "слабыми" даже при сравнении с новинками от лидеров рынка в этом направлении — продуктами от Mercedes, BMW и Audi. Отечественная твинтурбовая "восьмёрка" развивает 600 лошадиных сил и является базовой для всех автомобилей: седана, минивэна и кроссовера. Однако самый мощный в линейке — двигатель твинтурбо V12, мощность которого превышает 800 лошадиных сил.

Успех на рынке

Стоимость автомобилей премиум-класса — не первый, но один из самых важных показателей, на который всегда обращают внимание. В этом отношении седаны и лимузины Aurus, о продажах которых было объявлено в 2019 году, ощутимо выигрывают у зарубежных конкурентов. При озвученных ценах в 10–12 миллионов рублей можно допустить, что удлинённая версия может быть вдвое дороже. Однако ценник в 20 миллионов значительно ниже, чем у большинства автомобилей премиум-класса. Для сравнения, Mercedes-Benz Pullman обойдётся в 600 тысяч евро (более 44 миллионов рублей), за Mercedes Maybach в топовой версии придётся отдать не менее 18 миллионов. Премиумный Bentley Mulsanne будет стоить существенно дороже: цены на уникальный британский автомобиль начинаются с 24 миллионов рублей. Самым дорогим в классе премиум-авто по-прежнему остаётся Rolls Royce Phantom, цены на базовую версию которого начинаются c 32 миллионов рублей.

При этом в линейке автомобилей под брендом Aurus будет и автомобиль повышенной проходимости, который также поборется за своего покупателя. Внедорожник под названием Komendant выполнен на той же единой модульной платформе и так же, как и автомобили Senat, оснащается гибридной силовой установкой. Интерьер и стоимость автомобиля пока не раскрываются, однако если предположить, что стоить Komendant будет столько же, сколько и другие автомобили от НАМИ, то своего клиента на рынке машина точно найдёт. Ближайшие конкуренты могут предложить хороший уровень защиты и безопасности за куда большие деньги. Цена базовой версии внедорожника Bentley Bentayga начинается с 15 миллионов рублей, а за кроссовер Rolls Royce Cullinan придётся отдать не менее 25 миллионов.

Стоит отметить и другое. Гендиректор компании Sollers — производителя автомобилей Aurus Вадим Швецов ещё год назад отмечал, что вся партия Aurus на 2019 год уже распродана, и на 2020 год компания тоже не принимает заказы — слишком высок спрос. И это при том, что речь идёт только о седанах. К началу серийного производства будет готов весь модельный ряд, и тогда Aurus во всей красе выйдет на международный рынок. Ещё до начала серийного производства можно сделать вывод, что выбор Владимира Путина в пользу Aurus существенно повысит спрос на отечественные автомобили на автомобильном рынке как внутри страны, так и за её пределами.