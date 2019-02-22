Капсула времени. Лимузин секретаря ЦК КПСС продают за 12 млн рублей

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Капсула времени. Лимузин секретаря ЦК КПСС продают за 12 млн рублей

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Фото © «AUTO.RU – Автомобили в России»

Текущие владельцы автомобиля сообщают, что реставрация правительственного лимузина ЗИЛ заняла восемь лет.

Объявление о продаже ЗИЛ-115 появилось на сайте "Авто.ру". За автомобиль с бензиновым двигателем объёмом 7,7 литра просят 12 млн рублей. В описании к объявлению указано, что автомобиль принадлежал автопарку Центрального аппарата КПСС и перевозил Григория Васильевича Романова — секретаря ЦК КПСС с 1983 по 1985 год.

<p>Фото © <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/zil/4104/1074626997-7fca6d0d/" target="_blank">&#34;AUTO.RU — Автомобили в России&#34;</a></p>

<p>Фото © <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/zil/4104/1074626997-7fca6d0d/" target="_blank">&#34;AUTO.RU — Автомобили в России&#34;</a></p>

Владельцы ЗИЛ-115 отмечают, что автомобилей в таком состоянии в стране единицы, а весь процесс реставрации занял восемь лет. Длина автомобиля превышает шесть метров, а масса правительственного ЗИЛа превышает 3,5 тонны. По данным продавца, всего было выпущено не более 150 таких автомобилей.

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