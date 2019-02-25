Предъявите смартфон! Как электронные права изменят жизнь водителей

С 2020 года в России могут появиться электронные водительские права. Лайф разбирался, удобно ли это будет водителям и что будет с обычными, бумажными документами.

Давно пора

Цифровизация всех областей жизни неизбежна. Электронные посадочные в самолёт, электронные талоны в поликлинику позволяют сэкономить не только время, но и нервы. Однако электронные водительские удостоверения — тема неоднозначная. С одной стороны, электронные полисы ОСАГО и КАСКО уже несколько лет доступны к использованию в России, а на Западе практика отказа от бумажек этого типа существует уже 10 лет. Никакого неудобства такой способ работы с документами не доставляет — страховой полис на автомобиль оформляется в большинстве случаев онлайн, а его электронная копия "падает" на почтовый ящик сразу после оплаты и завершения процедуры.

При этом Россия может стать первой страной в мире, где электронные права будут внедрены сразу и массово. В США водительские удостоверения хоть и являются одним из самых распространённых идентификаторов личности, однако носителем информации служит кусок пластика, на который наносится вся необходимая информация. Не стоит путать электронные права и систему идентификации с RFID-меткой, используемой на Западе, в частности в Европе. Последние хоть и обладают повышенной степенью защиты, однако являются скорее дополнением к бумажным носителям, в то время как российские водительские права могут вообще исчезнуть в виде физически существующих документов. Как ранее сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников, полностью цифровая база ведётся МВД с 2011 года, процедуру нужно лишь закрепить нормативно.

Как это работает

Важно понимать, что электронные права, введение которых предлагают в ГИБДД России, заметно упростят процедуру проверки водителя: вместо изучения подлинности водительского удостоверения инспектору нужно будет только "пикнуть" специальный код сканером, как на кассе в магазине, после чего на планшете или компьютере появится вся информация о водителе, включая историю актуальных штрафов и возможные ограничения на управление транспортом. Пока неизвестно, какие дополнительные данные будут "подшиваться" к электронным правам, однако нельзя исключать, что одними из первых к идентификатору личности могут подгрузить данные страховой компании — тип, марка автомобиля, управление которым может осуществлять тот или иной водитель.

При этом с облегчением вздохнут и автомобилисты. Для большинства водителей перестанет быть актуальной статья 12.37 КоАП, согласно которой владельца автомобиля могут оштрафовать на 500 рублей за забытые дома права. Кусок ламинированного пластика или бумаги забыть, конечно, можно, а вот наличие телефона, куда через специальное приложение будут загружены электронные права, каждый проверяет перед выходом.

Всё уже готово

Эксперимент с оцифровкой бумажных носителей проводят с 2016 года. Пилотный проект был запущен в Краснодарском крае. Использование электронных прав предполагает и некоторые изменения в процессе их регистрации на конкретного человека. Прежде всего потребуется электронная цифровая подпись, дополнять которую, скорее всего, будут биометрические данные. Начальник отдела Департамента стратегических проектов Минкомсвязи Юрий Парфёнов ранее отмечал, что электронные права не будут полностью отменять обычные носители, а лишь станут приложением на смартфоне, облегчающим жизнь автомобилистам.

При этом пока нет ответа на некоторые вопросы, которые беспокоят обычных граждан. Главный вопрос касается заряда гаджетов, имеющих обыкновение предательски разряжаться в самый неподходящий момент. Как в этом случае будет проходить процедура проверки права на управление транспортом — в МВД пока не уточняют.