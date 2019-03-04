Вымирающий вид. Mercedes показала последний автомобиль с двигателем V12

В данный момент компания начинает принимать заказы на автомобили S-класса в специальной версии.

Британское издание Autocar сообщает, что компания Mercedes начала приём заказов на последний и самый роскошный S-класс с двигателем V12. Как отмечает издание, Mercedes считает последнюю версию Final Edition "венцом технологичности" двигателей с 12 цилиндрами. Сообщается также, что немецкий концерн заместит огромные двигатели гибридными силовыми установками с двигателями V8.

S65 Final Edition могут показать на автосалоне в Женеве. Отмечается, что "последняя серия" может составить всего 130 автомобилей. Стоимость на S-класс с двигателем V12 не раскрывается. Автомобиль, согласно данным Autocar, получит эксклюзивную отделку салона в "медном" стиле и с карбоновыми вставками. Силовая установка последних S65 будет развивать 621 л.с. и 737 Нм крутящего момента.