"Оригинальный приятный роскошь". Как купить на AliEхpress машину, дом и аквапарк

С 5 марта в ассортименте AliExpress впервые появятся автомобили. Первым партнёром станет китайский бренд Chery, далее интернет-магазин планирует заключить соглашения и с другими производителями. Разбираемся, изменит ли эта идея потребительский рынок.

AliExpress заключил партнёрское соглашение с брендом Chery. На этой площадке производитель авто покажет свой ассортимент и позволит оформить покупку.

Идея продажи автомобилей появилась не на ровном месте.

— На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов. Изучение спроса на крупные покупки станет логичным продолжением расширения нашего ассортимента премиальными и международными брендами, — рассказал "Коммерсанту" гендиректор AliExpress в России Лю Вей.

Продажи автомобилей онлайн начались в конце 2016 года. Одним из первых дилеров, открывших интернет-магазины, был "Фаворит моторс". Favorit-Digital считался перспективным проектом, но не рассматривался основной площадкой. Президент компании Владимир Попов до конца 2017 года планировал вывести в Интернет лишь 30% объёма продаж.

Подобным образом вели себя и другие дилеры. Они рассматривали Интернет новой, не занятой нишей, но не основной площадкой.

По сравнению с покупкой офлайн интернет-магазины смотрятся выигрышно по двум причинам: не нужно везти с собой большую сумму денег и далеко ехать. Иногородним покупателям в этом случае действительно удобнее заказать машину через Интернет с доставкой. Это же выгодно компании: можно расширить географию продаж.

По остальным параметрам интернет-магазины авто серьёзно проигрывают. Их главный недостаток — отсутствие возможности тест-драйва. Фактически покупатель соглашается на лотерею и не представляет, что его ждёт. Качество сборки, удобство салона и прочее — всё это можно оценить только после покупки, а до неё придётся довериться чужим мнениям.

Кроме того, для большинства автолюбителей покупка машины — настоящий ритуал. Общение и торг с менеджерами, тест-драйв — это как распаковка смартфона: открытие коробки и снятие плёнок приносят половину удовольствия от пользования устройством.

AliExpress начинает развитие в новом направлении очень осторожно. PR-директор AliExpress & Tmall в России Антон Пантелеев сообщил "Российской газете", что проект откроется в тестовом режиме и первое время будет доступен не всем пользователям площадки. Принцип взаимодействия AliExpress и Chery тоже не определён, стороны рассматривают разные концепции.

Брендам определённо выгодно партнёрство ради собственного продвижения. Маркетплейс привлечёт пользователей на сайт, а концерн лишний раз покажет ассортимент автомобилей. Но этот проект точно не деформирует потребительский рынок. Более известные бренды авто и дилеры лишь частично изменили его пропорции: заказывает авто в Сети только небольшая доля покупателей.

Кроме того, радикально политика интернет-магазина не меняется. Фактически он просто расширяет ассортимент, добавляя более массовые товары. На AliExpress и сейчас можно найти транспорт от китайских производителей, но менее востребованный. Это велосипеды, самокаты, гироскутеры и прочее. В этом случае ситуация та же, что и с авто в Интернете. Без знакомства с товаром в магазине почти невозможно грамотно оценить товар и при покупке гораздо больше вероятность разочароваться в товаре.

Также на AliExpress есть и крупные товары стоимостью до миллиона рублей:

Трактор для сельского хозяйства. Очень богатый выбор на площадке. Ценовой разброс тоже: приличные модели стоят от 400 тысяч и до 2 миллионов.

Надувной аквапарк. Бассейны с горками, батутами и другими аттракционами можно приобрести в парк развлечений или на дом, если их есть где размещать. Они стоят также от 400 тысяч и до 5 миллионов.

Модульный дом. Временное строение, собираемое из отдельных модулей. В каталоге интернет-магазина множество таких товаров стоят дешевле 100 тысяч, но тут дорогая доставка, из-за неё цена может достигать 400 тысяч.

Воздушный змей площадью 35 кв. м. Дорогая игрушка обходится в 20 тысяч рублей.