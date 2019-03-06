Названы самые продаваемые кроссоверы в России

Среди лидеров рейтинга пока остаются бестселлеры зарубежного производства последних лет.

Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", лидером продаж среди кроссоверов в России стал корейский Hyundai Creta. Всего за месяц дилеры продали 6085 автомобилей, что на 3 процента больше, чем в прошлом году. Второе место рейтинга заняла отечественная "Нива". Внедорожник Lada 4x4 был продан партией в 2631 автомобиль.

Третью строчку рейтинга занял Volkswagen Tiguan. На нём остановили свой выбор 2462 клиента. Четвёртое место рейтинга занял кроссовер KIA Sportage, проданный тиражом 2456 экземпляров. Замыкает пятёрку самых продаваемых SUV в России французский Renault Duster, продажи которого "обвалились" на 35 процентов. Всего за месяц россияне купили 2394 такие машины.