Стоп-автохлам. Покупаем машину: где пощупать, что посмотреть, как проверить
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Пробивайте сразу
Каждый заработанный рубль хочется потратить с толком. Однако, если на кровно заработанные куплен откровенный хлам, будет очень обидно. Обидно будет и в том случае, если машина числится в угоне или на автомобиле будут "висеть" кредиты, залоги или другие проблемы, из-за которых постановка на учёт станет невозможной. Для этого ещё на этапе просмотра объявлений можно "пробить" VIN-код автомобиля по базе данных ГИБДД и другим источникам.
Проверьте автомобиль через базы данных. Это сэкономит время и деньги
Если база ГИБДД не будет доступна, существуют онлайн-порталы, которые проверят машину на залог, кредиты и другие проблемы
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Изучите владельца
Каждый уважающий себя водитель всегда знает, что ломалось в автомобиле за последние год-два. Лучше всего, если на автомобиле человек ездит два-три года и готов подробно рассказать (и показать) всю историю ремонтов.
Нормальный владелец знает, что меняли и сколько это стоит
Спрашивайте о том, какое масло заливал, сколько стоят расходники. Уточните, в каком сервисе обслуживали автомобиль
Фото: © Агентство "Москва"/Кардашов Антон
Не бита, не крашена
Такая фраза встречается в каждом втором объявлении о продаже автомобилей. На деле всё может быть иначе. Купите толщиномер. Приличную модель можно купить за 1,5–2 тыс. рублей. На все популярные иномарки давно составлена таблица с толщиной лакокрасочного покрытия. Цифры могут отличаться от указанных на 10–15 единиц. Особое внимание — на болты и петли дверей и капота: если на них имеются следы использования инструмента, а собственник уверяет, что машина, как новая, — от такой покупки лучше отказаться.
Сверьтесь по стёклам
Год выпуска автомобиля дублируется не только на кузове, но и на других элементах. К примеру, на ремнях безопасности, пластиковых панелях и многих других предметах. При этом замена лобового стекла на более новое и неоригинальное — не редкость, но владельца об этом стоит спросить отдельно.
Внимание на мелочи. Изучите маркировку стёкол, ремней и панелей
Они должны иметь тот же год выпуска. Автомобиль без ДТП будет иметь оригинальные детали кузова, год выпуска которых совпадает
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Резина, педали и пластик
Выдать реальный пробег (выяснить который можно только в сервисе) могут и детали интерьера: потёртый руль, лопнувшая кожа или истёртая ткань. Если повреждений в автомобиле много, а пробег небольшой, скорее всего, вас пытаются обмануть. Если руль и рычаг КПП поменять или перешить ещё можно, то с педалями и другими элементами возиться сложно и дорого.
Потёртости и дефекты в салоне. Если их много — скорее всего, автомобиль не новый
Изношенные педали, порванные сиденья, порезы ковров или панелей — не только следы ремонта. Возможно, владелец не следил за машиной
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Не спешите радоваться, если автомобиль прошёл проверку по всем пунктам. Обязательно везите автомобиль в сервис — лучше всего не в тот, где обслуживается собственник. Важно, чтобы автосервис был специализированным. В этом случае специалисты быстро установят реальный пробег машины и её состояние.
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