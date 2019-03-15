Стоп-автохлам. Покупаем машину: где пощупать, что посмотреть, как проверить

Покупка автомобиля на вторичном рынке — всегда лотерея. Именно так думают те, кто покупает машину наугад, без проверки. Лайф разбирался, как можно быстро и собственными силами проверить автомобиль перед покупкой.

Пробивайте сразу

Каждый заработанный рубль хочется потратить с толком. Однако, если на кровно заработанные куплен откровенный хлам, будет очень обидно. Обидно будет и в том случае, если машина числится в угоне или на автомобиле будут "висеть" кредиты, залоги или другие проблемы, из-за которых постановка на учёт станет невозможной. Для этого ещё на этапе просмотра объявлений можно "пробить" VIN-код автомобиля по базе данных ГИБДД и другим источникам.

Проверьте автомобиль через базы данных. Это сэкономит время и деньги Если база ГИБДД не будет доступна, существуют онлайн-порталы, которые проверят машину на залог, кредиты и другие проблемы Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Изучите владельца

Каждый уважающий себя водитель всегда знает, что ломалось в автомобиле за последние год-два. Лучше всего, если на автомобиле человек ездит два-три года и готов подробно рассказать (и показать) всю историю ремонтов.

Нормальный владелец знает, что меняли и сколько это стоит Спрашивайте о том, какое масло заливал, сколько стоят расходники. Уточните, в каком сервисе обслуживали автомобиль Фото: © Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Не бита, не крашена

Такая фраза встречается в каждом втором объявлении о продаже автомобилей. На деле всё может быть иначе. Купите толщиномер. Приличную модель можно купить за 1,5–2 тыс. рублей. На все популярные иномарки давно составлена таблица с толщиной лакокрасочного покрытия. Цифры могут отличаться от указанных на 10–15 единиц. Особое внимание — на болты и петли дверей и капота: если на них имеются следы использования инструмента, а собственник уверяет, что машина, как новая, — от такой покупки лучше отказаться.

Проверьте толщину краски. Пластиковые бамперы проверять не нужно Проверьте передние/задние крылья, крышу, капот, стойки и пороги. Внимательно посмотрите на состояние болтов и петель Фото: © Public Domain Pictures

Сверьтесь по стёклам

Год выпуска автомобиля дублируется не только на кузове, но и на других элементах. К примеру, на ремнях безопасности, пластиковых панелях и многих других предметах. При этом замена лобового стекла на более новое и неоригинальное — не редкость, но владельца об этом стоит спросить отдельно.

Внимание на мелочи. Изучите маркировку стёкол, ремней и панелей Они должны иметь тот же год выпуска. Автомобиль без ДТП будет иметь оригинальные детали кузова, год выпуска которых совпадает Фото: © Wikimedia Commons

Резина, педали и пластик

Выдать реальный пробег (выяснить который можно только в сервисе) могут и детали интерьера: потёртый руль, лопнувшая кожа или истёртая ткань. Если повреждений в автомобиле много, а пробег небольшой, скорее всего, вас пытаются обмануть. Если руль и рычаг КПП поменять или перешить ещё можно, то с педалями и другими элементами возиться сложно и дорого.

Потёртости и дефекты в салоне. Если их много — скорее всего, автомобиль не новый Изношенные педали, порванные сиденья, порезы ковров или панелей — не только следы ремонта. Возможно, владелец не следил за машиной Фото: © Pixabay

Не спешите радоваться, если автомобиль прошёл проверку по всем пунктам. Обязательно везите автомобиль в сервис — лучше всего не в тот, где обслуживается собственник. Важно, чтобы автосервис был специализированным. В этом случае специалисты быстро установят реальный пробег машины и её состояние.