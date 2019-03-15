Место силы. "Авилон" открыл новый дилерский центр на территории ЗИЛа

Один из самых крупных автосалонов компании получил название "Мерседес-Бенц Авилон Легенда".

Автомобильная группа "Авилон" открыла новый дилерский центр "Мерседес-Бенц Авилон Легенда" на исторической территории ЗИЛа. Инвестиции в открытие объекта составили 3 млрд рублей. Представители компании отмечают, что новый автосалон должен окупиться за четыре-пять лет. Новый дилерский центр будет заниматься продажей новых автомобилей марки Mercedes-Benz, автомобилей Mercedes-Benz CERTIFIED, а также автомобилей с пробегом других марок.

Отмечается, что за один день через сервис, насчитывающий 22 поста для проведения технического обслуживания, могут пройти до 60 автомобилей. В планах компании — продавать до 2,5 тыс. автомобилей в год.

Дилерский центр "Мерседес-Бенц Авилон Легенда" расположился в легендарном для любителей автомобильной истории месте — в модельном цехе ЗИЛа, где проектировались новые и дорабатывались существующие модели автогиганта. В разработке проекта сложной высокотехнологичной реконструкции приняли участие архитектурное бюро компании "АВИЛОН", бюро Merz&Merz и Kleinewelt Architekten.

Генеральный директор, председатель правления АО "АВИЛОН АГ" Андрей Павлович отметил, что запуск уникального объекта на территории бывшего завода имени Лихачёва станет одним из самых масштабных и уникальных проектов автомобильной индустрии в этом году.

— Для нашей компании это уже третий центр по продаже и сервисному обслуживанию Mercedes Benz. Важнейшей задачей при строительстве этого дилерского центра было воссоздание архитектуры того советского ЗИЛа, того советского наследия. Центр отличается не только грандиозными размерами, но и инновационными подходами к организации внутреннего пространства. К тому же это единственное здание из всего архитектурного ансамбля, которое сохранило единственность с автомобильным прошлым. Хотелось бы поблагодарить руководство города, которое поддержало этот проект по воссозданию исторического облика и переход в светлое будущее, — отметил Павлович.

Операционный директор АО "АВИЛОН АГ" Александр Никонов отметил, что доля компании по России составляет 9,21 процента — это полный спектр автомобилей: грузовые, легковые, розничные и корпоративные продажи. Никонов отметил, что ключевая задача компании в следующем году иметь долю 20 процентов.

— У нас есть хороший потенциал. Как мы будем это делать?! Знаете, примерно 25 лет назад я сам стоял на этом месте, стоял на конвейере и собирал машины ЗИЛ. Я представить не мог, что за это время произойдут такие изменения. Наши идеи заключаются в следующем: мы должны оказывать сервис клиенту. Мы должны представить бренд клиенту так, чтобы он в него влюбился, — рассказал Никонов.

Генеральный директор АО "Мерседес-Бенц РУС" Ян Кароль Мадея сообщил, что партнерство с группой "Авилон" началось в 2002 г. С этого времени "АВИЛОН" ведет свою уникальную историю успеха в Москве и вносит значительный вклад в успех "Мерседес-Бенц" в России. "Мерседес-Бенц Авилон Легенда" является прекрасным воплощением основных принципов "Мерседес-Бенц": изящества, неподвластного времени, эксклюзивности и совершенства в каждой детали.

— Наши клиенты всегда ожидают обслуживания самого высокого уровня, и мы уверены, что этот новый дилерский центр позволит нам соответствовать их самым смелым ожиданиям", — заявил генеральный директор АО "Мерседес-Бенц РУС" Ян Мадея на пресс-конференции по поводу открытия дилерского центра.