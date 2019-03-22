"Авилон" представил эксклюзивную модель Rolls-Royce Dawn "Inspired by Music"

Эксклюзивная модель кабриолета Rolls-Royce Dawn была доставлена в Россию в единственном экземпляре в "Авилон". Кабриолет оснащён непревзойдённой аудиосистемой от марки Bespoke Audio System. Благодаря 18-канальной системе мощностью 1300 Вт, включающей два больших мощных динамика и по семь динамиков средних и высоких частот, удалось добиться удивительной чистоты звука и широчайшего динамического диапазона. Ещё два акцентирующих динамика вручную встроены в потолочную обшивку. Они подают звук на уровне головы пассажира, идеально воспроизводя музыку, создавая впечатления настоящего концертного зала. Система постоянно следит за внутренними и внешними шумами с помощью микрофонов и автоматически меняет настройки громкости и тона, чтобы ничто не ухудшало впечатление от прослушивания любимых композиций.

Интерьер Rolls-Royce Inspired by Music (что переводится как "вдохновлённый музыкой") отличается большим количеством медных деталей, а салон обшит белоснежной кожей "арктический белый". Приборная панель выполнена из тёмно-медной окраски из эксклюзивной коллекции специально для кабриолета. Сочетание матовых, глянцевых и шлифованных текстур внутри салона Dawn делает его неповторимым. Багажные отсеки и коврики на полу выполнены из изящно выделанной кожи, что усиливает тактильную привлекательность интерьера салона.

Совершенство звука при создании Dawn Inspired by Music было поставлено во главу угла: даже дизайн интерьера салона должен был быть согласован с главным инженером, чтобы добиться безупречного звучания.

— Dawn Inspired by Music предназначен для тех, кто стремится получить уникальный автомобиль Rolls-Royce. Яркий, запоминающийся облик кабриолета соответствует великолепному качеству звука от инженеров Bespoke Audio. Необычное использование акцентов из меди в интерьере салона создаёт уникальное пространство для наслаждения самой захватывающей аудиосистемой, — отмечает глава марки "Роллс-Ройс" Торстен Мюллер-Отвос.

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