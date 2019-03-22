"Авилон" представил интерьеры Bentley, стиль которых неподвластен времени

Bentley Москва-Волгоградский "Авилон" собрал настоящую сокровищницу собственных драгоценностей. Автомобили с самой интересной и редкой отделкой уже представлены в Москве.

Интерьерам салона автомобиля Bentley нет равных. Мастера способны исполнить любое пожелание клиента, чтобы создать полностью персонализированный Bentley, используя самые роскошные и уникальные материалы. Одним из таких уникальных стал камень.

Каменный шпон (stone veneer) — новое украшение для салона Bentley. В интерьере автомобиля используются тончайшие каменные панели. Для редкой отделки используются кварцит и сланец, добытые в Индии — стране с древней богатейшей культурой каменной кладки. При этом камень сохраняет всю красоту своего естественного узора.

Украсить каменным шпоном сегодня возможно любую модель Bentley по эксклюзивному заказу клиента через ателье Mulliner. Срок исполнения заказа составит шесть месяцев.

Отделка из камня Stone Veneers от искусных мастеров Mulliner предлагается в четырёх цветах: серо-синий Galaxy, белый Autumn White, красный Terra Red и медный Copper. И все четыре варианта уникально персонализированных автомобилей представлены в салоне Bentley Москва-Волгоградский АВИЛОН.

Для серо-синего камня Galaxy наиболее удачным сочетанием стали строгие классические тона Bentley Bentayga: чёрный перламутровый цвет экстерьера и чёрная кожа Beluga c акцентной красной прострочкой.

Белым камнем Autumn White отделан салон Continental GT нового поколения, исполненного в молочно-белом цвете. Салон автомобиля выполнен в фиолетовом цвете (Damson) в комбинации со светлыми элементами (Linen).

Каменный шпон Terra Red установлен в автомобиле Continental GT нового поколения, все хромированные элементы экстерьера которого заменены на чёрные, что придаёт автомобилю дополнительную спортивность и агрессивную динамику. Интерьер выполнен в красно-чёрных оттенках.

Медный камень Cooper украсил тёмно-коричневый интерьер от Mulliner Bentley Bentayga в цвете Havana.

— Мы получаем запросы от клиентов на уникальные автомобили. Особое внимание, безусловно, привлекает такой удивительный материал, как камень. Bentley, признанный эксперт в сфере ручной работы, — первый бренд, который применил каменный шпон в отделке салона автомобиля. Каждая отделка камнем уникальна, она обладает шершавой и слоистой поверхностью. Это действительно неожиданный материал для интерьера автомобиля. И это производит сильное впечатление не только на ценителей автомобилей класса люкс, но и на коллекционеров, — отмечает Сергей Мелюх, директор Bentley Москва-Волгоградский "Авилон".

Материал размещён на правах рекламы.