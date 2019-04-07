Руль подождёт. Как быстро поменять водительские права

Замена прав, да и вообще любых документов — бюрократический ад. Именно так думают люди. В реальности всё обстоит иначе. Лайф собрал три способа замены водительского удостоверения, которые подойдут каждому.

Олды здесь?

Водительские права, как и любой другой документ, имеют срок годности. После его истечения (лучше задолго до) нужно обращаться в ГИБДД. Любителей откладывать всё на потом сразу разочаруем: езда с просроченными правами может закончиться штрафом.

Срок действия водительского удостоверения в России — 10 лет. Для самых невнимательных поясним, что дата окончания срока действия прав указана в соответствующей графе Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Замена прав по старинке, если человек не дружит со смартфоном и никогда не слышал про приложение "Госуслуги", хоть и наиболее привычна, но занимает много времени. И все процедуры, как полагается, придётся пройти с помощью собственных ног. Минусов у такого способа переоформления существенно больше, чем плюсов.

Россияне всё чаще пользуются государственными услугами в цифровом формате. Все ведомства, как федеральные, так и региональные, давно завели онлайн-запись и регистрацию документов. Интернет — самый простой, быстрый и дешёвый способ замены водительского удостоверения. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте или в приложении "Госуслуги".

Для тех, кто привык делать всё самостоятельно, есть и другой вариант. Поход в ближайший МФЦ может сэкономить много сил и времени. Самое важное преимущество замены прав через многофункциональный центр — в подразделение ГИБДД идти не обязательно, можно потратить всего несколько часов личного времени (с учётом дороги, ожидания и непредвиденных обстоятельств). Главный минус — всё-таки требуется личное присутствие. Замена прав через МФЦ хоть и быстрее личного визита к инспекторам, но электронную очередь и возможные проблемы с документами никто не отменял.

Очереди, споры с сотрудниками ведомств — всё это давно в прошлом. Не нужно часами выжидать возможности зайти в кабинет, не нужно выделять для получения документов целый день. Два клика — и новые права готовы.