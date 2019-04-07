Руль подождёт. Как быстро поменять водительские права
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Олды здесь?
Водительские права, как и любой другой документ, имеют срок годности. После его истечения (лучше задолго до) нужно обращаться в ГИБДД. Любителей откладывать всё на потом сразу разочаруем: езда с просроченными правами может закончиться штрафом.
Срок действия водительского удостоверения в России — 10 лет.
Для самых невнимательных поясним, что дата окончания срока действия прав указана в соответствующей графе
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Замена прав по старинке, если человек не дружит со смартфоном и никогда не слышал про приложение "Госуслуги", хоть и наиболее привычна, но занимает много времени. И все процедуры, как полагается, придётся пройти с помощью собственных ног. Минусов у такого способа переоформления существенно больше, чем плюсов.
Россияне всё чаще пользуются государственными услугами в цифровом формате. Все ведомства, как федеральные, так и региональные, давно завели онлайн-запись и регистрацию документов. Интернет — самый простой, быстрый и дешёвый способ замены водительского удостоверения. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте или в приложении "Госуслуги".
Для тех, кто привык делать всё самостоятельно, есть и другой вариант. Поход в ближайший МФЦ может сэкономить много сил и времени. Самое важное преимущество замены прав через многофункциональный центр — в подразделение ГИБДД идти не обязательно, можно потратить всего несколько часов личного времени (с учётом дороги, ожидания и непредвиденных обстоятельств). Главный минус — всё-таки требуется личное присутствие. Замена прав через МФЦ хоть и быстрее личного визита к инспекторам, но электронную очередь и возможные проблемы с документами никто не отменял.
Очереди, споры с сотрудниками ведомств — всё это давно в прошлом. Не нужно часами выжидать возможности зайти в кабинет, не нужно выделять для получения документов целый день. Два клика — и новые права готовы.
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