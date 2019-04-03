Популярные и опасные. Как в США оценивают самые продаваемые авто в России

В Страховом институте дорожной безопасности США выяснили: многие популярные автомобили травмируют водителя и пассажиров в ДТП. Лайф разбирался, какие автомобили калечат людей сильнее всего.

В Европе и США подходы к тестированию автомобилей на безопасность отличаются. И отличия настолько существенные, что автомобили, которые в Европе оценивают на высший балл, в Америке тесты на безопасность могут и не пройти. Все эти автомобили в большинстве своём средней ценовой категории. Некоторые из них можно купить только на вторичном рынке, в то время как другие до сих пор продаются в салонах официальных дилеров.

В американской системе применяется другая шкала оценки. Там рейтинг имеет цветную маркировку на каждый пункт: ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности для головы и тела, боковые подушки безопасности, подушки безопасности коленей. При этом система оценки автомобиля Страховым институтом дорожной безопасности предполагает наличие других, отличных от европейских, барьеров для тестов, а подробная таблица с протестированными автомобилями доступна на сайте.

"Корейцы" с нейтральной опасностью

Российские бестселлеры — автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris — тоже попали в список не очень безопасных автомобилей с американской точки зрения. В отдельных источниках отмечается, что базовые версии автомобилей могут травмировать водителя и пассажиров. Впервые эти особенности отметили в Страховом институте дорожной безопасности США, однако эти замечания будут справедливы и для России.

KIA Rio / Hyundai Solaris Травмы головы при боковых ударах, отсутствие защиты для ног в тяжёлой аварии сделают из водителя и пассажира инвалидов. Фото: © flickr/pirhan

Титулованный "американец"

Один из самых массовых, самых доступных и других "самых-самых" — всё это про Ford Focus, который успешно продавался на протяжении десятилетий. Правда, у этой машины с безопасностью не всё так хорошо, как говорят. Оказывается, покалечиться в ДТП за рулём одного из самых продаваемых автомобилей американской марки гораздо проще, чем кажется. Стоит напомнить, что коленных подушек безопасности и боковых шторок в базовой комплектации нет. И это плохая новость для всех пассажиров автомобиля.

Ford Focus Одного взгляда на удар с перекрытием достаточно, чтобы понять: водитель Ford Focus гарантированно получит переломы рук и ног. Фото: © flickr / steve lyon

"Жёлтый крест"

Chevrolet Spark уже давно не продаётся в России в салонах официальных дилеров, однако таких автомобилей полно на вторичном рынке. Но литровый двигатель и копеечная стоимость владения перекрываются высокой вероятностью смерти в ДТП. В 70 процентах случаев, согласно американской статистике, водители Chevrolet Spark погибали.

Chevrolet Spark Столкновения на небольших скоростях машина держит хорошо, но боковые удары и опрокидывания могут привести к гибели людей. Фото: © flickr/Lauren

Ford-младший

Седаны и хетчбэки Fiesta давно продаются в России. В Европе эти машины на хорошем счету — габариты позволяют ездить по узким улочкам и парковаться во дворах, да и в тестах NCAP эти автомобили стабильно набирают пять звёзд. Однако на родине компании, в США, эти машины любят существенно меньше. Ключевая претензия — недостаточные сминаемые зоны при "непрямых" ударах в переднюю часть — одна на двоих со старшей моделью, Focus.

Ford Fiesta Отсутствие эффективных сминаемых зон приводит к серьёзным травмам водителя и переднего пассажира при лобовом ударе с перекрытием. Фото: © flickr / Ford Asia Pacific

Почти, но нет

Kia Soul — популярный автомобиль для молодёжи в США. В России эта машина тоже пользуется повышенным спросом — в основном у представительниц прекрасной половины человечества. Правда, при продаже этой машины почти никогда не делают акцент на безопасности. А зря. В IIHS давно выяснили, что с пассивной безопасностью у Kia Soul большие проблемы.