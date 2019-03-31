Большие, стильные и дорогие. Крутые джипы, которых не хватает в России

Весной многие дороги в России превращаются в направления. Их удобнее всего выбирать с помощью внедорожников. К сожалению, не все они представлены в нашей стране.

Город моторов

Компания Ford — один из первооткрывателей класса комфортных автомобилей повышенной проходимости и лидер в этом направлении. И хотя в США эти автомобили не всегда используются для покорения бездорожья, в России они могли бы очень пригодиться. Главный бестселлер — F-150 Raptor, который построен на базе обычного пикапа F-150.

Ford F-150 Raptor Двигатель — V8 бензин/дизель (6.0), V6 бензин (3.5). Мощность — 450 лошадиных сил. Стоимость в России — от 6 млн рублей. Фото © Flickr/DiamondBack Truck Covers

Ford Expedition — ещё один представитель люксовых SUV повышенной проходимости, на котором не стыдно и детей в школу отвезти, и с женой в ресторан сходить, и с друзьями на рыбалку съездить. Правда, до России доехал только "младший брат" этого внедорожника — Ford Explorer. Старшая версия по-прежнему продаётся только в США.

Ford Expedition Двигатель — V6 бензин (3.5), мощность — 405 лошадиных сил. Стоимость в России — от 6 млн рублей. Фото © Flickr/Greg Gjerdingen

Совсем скоро автогигант планирует перевыпустить один из самых культовых автомобилей для поездок за пределы асфальта. Речь идёт о внедорожнике Ford Bronco, который получил свежий и агрессивный дизайн с "мордашкой" от F-150. Внедорожник будет выпускаться в вариантах с двумя и четырьмя дверьми, а также в кузове пикап. Скорее всего, в России он продаваться не будет.

Ford Bronco Двигатель — V6 бензин (3.5), мощность — 330 лошадиных сил. Стоимость в России — неизвестна. Фото © Flickr/dave_7

Японцы атакуют

Любовь американцев к большим пикапам передалась и россиянам. Автомобили (которые сами американцы называют "траками") ввозятся в Россию в больших количествах, несмотря на то что позволить такую покупку могут себе немногие. С недавних пор на рынок пикапов влезли и японцы, которые предлагают как в США, так и в России большой выбор собственных автомобилей. Единственная особенность — эти автомобили по-прежнему не продаются в салонах официальных дилеров. Первый в списке — огромный Nissan Titan.

Nissan Titan Двигатель — V8 (5.0), мощность — 317 лошадиных сил. Стоимость в России — от 900 тыс. рублей. Фото © Flickr/Dave Pinter

Другой подход к воплощению японского качества в автомобилях размером с автобус — гигант Toyota Tundra. Габариты машины позволяют перевозить кирпичи для строительства дома и ездить там, где другие не могут. Однако, как и в случае с Nissan Titan, этот монстр не продаётся в России официально.

Toyota Tundra Двигатель — V8 бензин (5.7), мощность — 380 лошадиных сил. Стоимость в России — от 1,5 млн рублей. Фото © Flickr/The Toad

Есть модель поменьше. Toyota Tacoma тоже официально не продаётся в России, однако если купить этот автомобиль в США и привезти самостоятельно, то за ямы на дорогах и отсутствие асфальта можно не переживать.

Toyota Tacoma Двигатель — V6 бензин( 3.5), мощность — 258 лошадиных сил. Стоимость в России — от 3,5 млн. рублей. Фото © Flickr / Charles Anderson

Ещё один автомобиль, который всё никак не довезут до России, — стильный внедорожник Toyota FJ Cruiser. Этот автомобиль пользуется в России популярностью. Несмотря на необычную внешность, он часто встречается на наших дорогах, но продавать его в России официально Toyota пока не спешит. Зато на Ближнем Востоке и в США эти машины расходятся как горячие пирожки. Новых автомобилей в России пока не замечено, а цены на "панду" предыдущего поколения на вторичном рынке маленькими назвать нельзя.

Toyota FJ Cruiser Двигатель — V6 бензин (4.0), мощность — 265 лошадиных сил. Стоимость в России — от 1,5 млн рублей. Фото © Flickr/ RL GNZLZ

Другая модель от Toyota продаётся под названием Sequoia и так же, как и пикап, пугает размерами. Длина автомобиля — более 5 метров.

Toyota Sequoia Двигатель — V8 бензин (5.7), мощность — 380 лошадиных сил. Стоимость в России — от 2,4 млн рублей. Фото © Flickr/RL GNZLZ

Свои подарочки у Nissan есть и для китайского рынка, который, к сожалению, для компании оказался важнее российского. Специально для Поднебесной готовится новый внедорожник — Nissan Terra, который очень напоминает Toyota Land Cruiser Prado, один из самых продаваемых автомобилей в мире.

Nissan Terra Двигатель — 4-цилиндровый, бензиновый. Мощность — 184 лошадиных силы. Цена в России — неизвестна. Фото © Nissan

Тяжёлая артиллерия

Не менее экзотическими для России стали и внедорожники GMC, продажа которых возможна только на территории Северной Америки. Первый в списке редких дорожных танков, которые полюбились россиянам в 90-е годы, — GMC Yukon. Полноразмерный рамный внедорожник с огромным двигателем. Его ближайшие "официальные" родственники — внедорожники Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.

GMC Yukon Двигатель — V8 бензин (6.2), мощность — 380 лошадиных сил. Стоимость в России — от 750 тыс. рублей. Фото © Flickr/Automotive Rhythms

Другой внедорожник производства General Motors больше напоминает танк. В длину GMC Sierra HD — более пяти метров, а его двигателя будет достаточно, чтобы взобраться на самую крутую гору. Да, эти машины изначально создавались для того, чтобы "таскать тяжести", поэтому катер, прицеп и даже крупный автодом не станут для этого монстра проблемой.

GMC Sierra HD Двигатель — V8 дизель (6.6), мощность — 450 лошадиных сил. Стоимость в России — от 6,5 млн рублей. Фото © Flickr/DiamondBack Truck Covers

Боевые барашки

Dodge — один из самых крупных автомобильных производителей в США. И главную статью доходов для компании составляют именно внедорожники. Один из самых популярных продуктов компании после пикапов — полноразмерный рамный внедорожник Dodge Durango, купить который в Америке может даже домохозяйка. Для настоящих мужчин есть и более агрессивная, спортивная версия — Durango SRT, "заряженная" почти на 500 лошадиных сил.