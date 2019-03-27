Focus не удался. Ford уходит из России

Один из самых успешных автоконцернов сворачивает продажи и производство легковых автомобилей в России. Теперь в салонах дилеров нельзя будет купить модели Fiesta, Focus, Mondeo и другие, а компания Ford сосредоточится на продажах коммерческих автомобилей.

Распробовали

Первое представительство компании Ford было открыто в России 23 года назад. Уже через три года отдел продаж заработал на полную мощность — клиентам были отгружены первые купленные автомобили модели Focus. Согласно данным из открытых источников, в первый год продаж удалось реализовать не более 100 автомобилей. Ещё через год продажи Focus увеличились в четыре раза, а уже в 2001 году дилеры продали более 3 тыс. автомобилей. Все следующие годы продажи Focus демонстрировали ощутимый рост — компания вышла на продажи 60 тыс. автомобилей в год.

2008 год стал самым удачным в истории компании За это время Ford смог продать более 93 тыс. автомобилей модели Focus, который превратился в настоящий народный автомобиль Фото: © Flickr/sebli

Первое поколение Ford Focus фактически "убило" рынок вторичных немецких авто в России. Audi "бочки" и BMW, которые дышат на ладан, стали постепенно исчезать. Внезапно выяснилось, что в России можно производить и продавать автомобили, которые при невысокой стоимости могут долго ездить и не ломаться.

Постепенно именно благодаря Ford Focus сформировался рынок бюджетных автомобилей За первые Ford Focus в базовой комплектации просили чуть больше $10 тыс. — на $3,5 тыс. меньше, чем за машину европейской сборки Фото: © РИА "Новости"/Максим Богодвид

Успех второго и третьего поколения автомобилей ещё никто не превзошёл. Не только в регионах, но и в столице версию с полноценным автоматом приходилось ждать несколько месяцев.

Ford Focus на автомате в 2008–2011 приходилось ждать по полгода Покупатели ждали этот автомобиль и прощали дилерам ошибки в комплектации и цвете, соглашаясь на совершенно другое авто Фото: © РИА "Новости"/Максим Богодвид

"Потерялся" Ford из-за тяги к большой прибыли. Из-за появления в России корейских Kia и Huyndai американский автопроизводитель поднял цены на весь модельный ряд. Приличный Focus теперь стоит миллион, и никак не тянет на звание народного автомобиля.

Своими силами

Летом 2002 года во Всеволожске запустили первый в России завод полного цикла по производству автомобилей модели Focus, которые были существенно дешевле импортных машин от других автопроизводителей. Что будет с производственными площадками Ford в России после массовых сокращений — пока неясно.

Кроме завода во Всеволожске, Ford построила ещё два автозавода в России В Елабуге собирают Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit, а завод в Набережных Челнах производит Ford EcoSport и Fiesta Фото: © РИА "Новости"/Максим Богодвид

Везде завал

Проблемы преследуют компанию не только в Европе, но и в США. На европейском рынке американцев теснят Kia и Huyndai, да и на домашних рынках ситуация почти аналогичная. В связи с этим компания собирается закрыть часть заводов и сосредоточиться на наиболее прибыльных моделях. Сократить производство автомобилей компания планирует везде, где есть сборочные цеха.