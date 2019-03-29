Русский танк. Почему "Нива" до сих пор востребована в Европе

Полноприводный внедорожник, в котором, кроме коробки передач, нет почти ничего, на протяжении долгих лет продаётся с большим успехом по всему миру. Несмотря на то что "Нива" — машина на любителя, рестайлинговую версию автомобиля Lada 4x4 ждут не только в России, но и в Европе.

Идеальный внедорожник

Идея создания уникального автомобиля принадлежала главному инженеру "АвтоВАЗа" Владимиру Соловьёву, которого после демонстрации проекта и облика нового "автомобиля для сельчан" поддержал председатель совмина Алексей Косыгин. Советских чиновников вряд ли можно назвать гениями продаж и маркетинга, однако, не понимая толком конечного результата, удалось попасть в точку. "Нива" с постоянным полным приводом оказалась настолько удачной, что на долгие годы вперёд стала одним из хитов Волжского автозавода.

За 40 лет производства ВАЗ-2121 удалось произвести и продать 2,5 млн машин Автомобиль с большим успехом продавали на экспорт. В том числе в страны с левосторонним движением — Японию и Англию Фото © РИА Новости/А.Блохин

В странах Европы, куда советские автомобили экспортировались большими партиями, "Нива" убила почти весь рынок в нише дешёвых полноприводных автомобилей. Немецкие и французские фермеры, бельгийские полицейские, голландские и испанские экстренные службы покупали советские внедорожники, которые в Европе продавались существенно дешевле, чем внутри страны.

Использовали "ниву" почти везде — и в горах, и на местности с вечной мерзлотой В списке рынков для экспорта "Нивы" — 110 стран. От Южной, Центральной и Западной Европы до Мексики, Австралии и Исландии Фото © Flickr/Gökhan

На протяжении долгого времени "Нива" позиционировалась как спартанский автомобиль, в котором нет ничего лишнего. Однако это не мешало продавать в Европу крайне необычные версии, например, кабриолеты, которые невозможно найти в России даже сейчас.

Редкая "нива" с открытым верхом стала хитом продаж в Европе Lada Niva Plein Soleil разошёлся тиражом в 1000 автомобилей, и встретить в открытой продаже такие экземпляры почти нельзя Фото © Flickr/ dave_7

Шутки про "Ниву" — отдельный вид искусства. "Нет подушек безопасности — умрём как мужчины" — наклейка на заднем стекле одного из внедорожников, проданных в Германии. Кстати, некоторые водители "Нивы" в Европе отмечают, что звук работы двигателя и системы охлаждения с огромным вентилятором отдалённо напоминает рёв боевого истребителя времён Второй мировой.

Несмотря на ироничное отношение к "русскому танку на колёсах", машина по-прежнему пользуется спросом не только в России, но и за пределами страны. Подогреть интерес публики смогли и маркетологи "АвтоВАЗа" — в марте 2019 года был представлен концепт автомобиля LADA 4х4 VISION, который, согласно описанию, "органично смотрится и в потоке машин, движущихся по городским джунглям, и при преодолении глубоких бродов и форсировании лесных и горных массивов".

LADA 4х4 VISION позиционируется как полноценный бескомпромиссный внедорожник Судя по представленным изображениям, в машине впервые может появиться полноценная автоматическая трансмиссия Кадр видео 4x4 NIVA-TV

Немецкий журнал Stern отметил, что если для концепта Lada 4х4 Vision сохранят такую же низкую цену, как и у предшественника, то автомобилю гарантирован успех. Стоит напомнить, что всего в Европе было продано не менее 600 тыс. автомобилей "Нива". Это значит, что если "АвтоВАЗ" сможет вписаться в рынок и предложить хороший продукт за вменяемые деньги — триумф гарантирован. Кстати, о деньгах.

В Германии за полноприводную "Ниву" просят почти 11 тыс. евро. В России цены на базовую версию внедорожника вдвое ниже. Начинаются они с 440 тыс. рублей (6 тыс.евро), однако стоит помнить, что за эти деньги можно купить только "голую" комплектацию, в которой нет даже кондиционера. Фраза "что русскому хорошо, то немцу — смерть" в этом случае не работает. В России охотно разбирают именно базовые версии, которые потом дорабатывают под себя. Немцы тюнингом и ездой на охоту не страдают, однако издание 4wheel Fun сообщает, что 9 из 10 немцев рассматривают Lada 4x4 в качестве следующего автомобиля вместо Suzuki Jimmy и Skoda Yeti, которые даже в базе дороже "нивы" почти на половину.