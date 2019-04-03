Следим за руками. Есть ли разница между Mercedes немецкой и российской сборки

В индустриальном парке "Есипово" открылся первый в России завод по производству автомобилей Mercedes-Benz. Немецкий концерн давно продаёт автомобили в России, однако производством займётся впервые. Лайф разбирался, сохранится ли эталонное немецкое качество при сборке в России.

Всё продумали

Немцев трудно упрекнуть в непродуманности принятых решений. Пока отдельные автопроизводители не могут вписаться в рынок и уходят, закрывая заводы, один из крупнейших автоконцернов продолжает экспансию на развивающийся рынок. В Mercedes-Benz утверждают, что открытие нового завода в Московской области — это стратегически взвешенное решение, принятое на основании многих количественных и качественных исследований.

Московская область характеризуется очень хорошими материально-техническими связями, близостью к столице и наличием высококвалифицированных кадров Из официального сообщения Mercedes-Benz

Производитель отмечает, что завод по производству легковых автомобилей будет охватывать все этапы — от кузовного цеха до цеха окраски и окончательной сборки автомобиля. На этом месте большинство автовладельцев, вероятно, начнёт переживать, что русские руки могут испортить немецкое качество. Но нет. Стандартизация производства и подход к созданию завода за пределами Германии позволяют строить заводы в любой стране без потери качества. Кстати, в России немцы уже давно и активно собирают микроавтобусы Sprinter (Нижний Новгород) на мощностях ГАЗ, а также грузовики Actros, Axor, Atego, Zetros и Unimog, площадкой для сборки которых стал завод в Набережных Челнах. Важно и другое — машины производятся с тем же качеством, что и на родине, а их стоимость, по разным оценкам, на 15–20 процентов ниже, чем при импорте из Германии.

Русский след

Сказке про кривые русские руки примерно столько же лет, сколько зарубежные автогиганты работают на российском рынке. Первые адепты только зарубежного автомобиля поначалу активно пытались обнаружить дефекты в Ford Focus российской сборки, а когда этого не произошло, стали искать косяки в других автомобилях компании, производимых в России. Через год-полтора от этих попыток отказались окончательно. Такое положение дел сохранялось ровно до того момента, пока в 2007 году свой завод в Санкт-Петербурге не построили японцы из Toyota.

Толпы фанатов японского качества морщили лоб и впадали в меланхолию от одного упоминания российской сборки, однако позднее вся спесь со скептиков сошла. Аналогичные претензии пережили и немцы из Volkswagen, запустившие производство полного цикла в Калуге в 2009 году. Через то же самое пришлось пройти и заводу "Автотор", который производит аж восемь моделей BMW в Калининграде, и заводу KIA в Санкт-Петербурге.

Странно, но подобных претензий к заводам BMW в Китае, Mercedes в Мексике, или Volkswagen в Бразилии у автоскептиков и искателей русского следа во всех бедах почему-то никогда не было. Скорее всего, потому, что качество автомобилей было одинаковым.

Неверие, рождённое глупостью

Компания Mercedes — титан автомобильного рынка, и к любым крупным финансовым вливаниям в Штутгарте относятся с недоверием. Правда, Россия для немцев — рынок особенный. Пожалуй, настолько же сильно, как в России, немецкие автомобили любят только в Германии, ну и, может быть, в США. Зайти в Россию Mercedes-Benz решил с козырей. В компании отмечают, что первый автомобиль сойдёт с конвейера в 2019 году, и это будет — седан E-класса.

Не самый дешёвый в линейке, но один из самых сложных в производстве автомобилей. С такой модели свою экспансию в Россию автоконцерн начинает сознательно — люксовые автомобили сложнее производить, и внимание к качеству здесь должно быть особенным. По сути, на Е-классе проверят все этапы производства, отладят процессы, обучат персонал. После этого начнётся настоящее дело.

В дальнейшем Mercedes-Benz планирует в России производство внедорожников: GLC, GLE и GLS. Для локализации производства в России концерн инвестирует более 15 млрд рублей. Вопрос с качеством обсуждать два раза не стоит — как и для любого завода за рубежом, Mercedes-Benz будет использовать только те комплектующие, которые используются на заводах в Германии.

Здесь нет никаких исключений, а все домыслы относительно поломок русских "Мерседесов" будут возникать исключительно в головах тех, кто до сих пор не может поверить, что в России можно собирать хорошие автомобили.

Главная претензия водителей и экспертов к Mercedes в том, что на Е-класс российской сборки производитель не планирует снижать цены. Объяснить это довольно легко — в отличие от бюджетных моделей А-класса или более доступных седанов С-класса, бизнес-класс медленно падает в цене, а затраты на его производство высоки. Возможно, если немцы начнут производить на новом заводе бюджетные автомобили, цены будут заметно снижены.

Образец борьбы с таким подходом к ценообразованию показал посол Германии Рюдигер фон Фрич. На открытие завода в технопарке Есипово он приехал на посольском бронированном BMW 7-й серии, вполне возможно, калининградской сборки.