Первый российский министр пересел на Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров первым из министров пересел на отечественный правительственный автомобиль Aurus Senat. На автомобиле министр прибыл на торжественную церемонию открытия автомобильного завода Mercedes-Benz в индустриальном парке "Есипово". Ранее глава Минпромторга передвигался на BMW.
Денис Мантуров стал первым министром в правительстве, поменявшим немецкий автомобиль на отечественный. После Владимира Путина на Aurus пересел и премьер-министр Дмитрий Медведев.
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