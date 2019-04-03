Первый российский министр пересел на Aurus

Куратор проекта "Кортеж" Денис Мантуров, ранее передвигался по служебным делам на автомобиле бизнес-класса BMW 7-й серии. Сегодня же глава Минпромторга первым из российских федеральных министров воспользовался правительственным лимузином отечественного производства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров первым из министров пересел на отечественный правительственный автомобиль Aurus Senat. На автомобиле министр прибыл на торжественную церемонию открытия автомобильного завода Mercedes-Benz в индустриальном парке "Есипово". Ранее глава Минпромторга передвигался на BMW.

Денис Мантуров стал первым министром в правительстве, поменявшим немецкий автомобиль на отечественный. После Владимира Путина на Aurus пересел и премьер-министр Дмитрий Медведев.