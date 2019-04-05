Лайфхак: покупаем последние Ford с максимальной выгодой

Американский автогигант принял решение об уходе с рынков, на которых не получается заработать, в том числе — с российского. Дилеры огорчены, однако обычному клиенту стоит радоваться: последние автомобили можно выкупить с солидной скидкой.

Ford уходит — сервис остаётся

Несмотря на закрытие заводов и прекращение продаж легковых авто в России, бросать владельцев новых машин и автомобилей с гарантией на произвол судьбы никто не будет. Авторизованные сервисные центры останутся в России и продолжат работу, поэтому обслуживать и ремонтировать машину "у дяди Васи в гараже" не придётся. Это касается и официального постгарантийного обслуживания. Учитывая положение Ford на российском рынке, скидку при покупке нового автомобиля можно получить не деньгами, а сервисным обслуживанием, стоимость которого за пару лет может составить 50–70 тыс. рублей.

Торговаться за сервис можно и нужно Вместо "живых денег" можно договориться о бесплатном техническом обслуживании в первый год владения машиной Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Такое уже проходили

Ford — не первый автоконцерн, чьи продажи упали в России из-за неправильной маркетинговой политики. Неумение вписаться в рынок однажды уже сыграло злую шутку с General Motors, которая вывела с рынка бренды Chevrolet (оставила только люксовые внедорожники Tahoe) и Opel. С последними была особенно забавная история: топовые комплектации — Astra, Zafira, Insignia — продавались со скидкой 250 тыс. рублей, однако большого простора для манёвра дилеры не предоставляли. Распродавали в основном неликвидные комплектации: либо слишком простые, либо версии "люкс", поднимавшие стоимость авто на четверть миллиона рублей. Эти автомобили могли стоять на площадках дилеров целый год.

Клиенту оставался посредственный выбор по части комплектации и двигателя Авто продавались из остатков. Вместо белого автомобиля клиент забирал чёрный, вместо ткани на сиденьях — кожа. И всё — со скидкой Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

Время ещё есть

Полностью остановить производство на своих заводах Ford планирует лишь в октябре 2019 года. До этого времени все модели компании — Focus, Kuga, Mondeo, Explorer и EcoSport — будут продаваться на российском рынке. Сиюминутного снижения цены ожидать не приходится — большинство крупных дилеров не будут продавать машины с большим дисконтом. А вот дилеры поменьше — совершенно другая история.

Небольшие официальные дилеры постараются уйти с рынка пораньше Именно у них в течение следующего квартала цены на "вымирающие" Ford будут ниже. Чем быстрее компания продаёт остатки, тем лучше Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

Атака на ценник

Главная хитрость состоит в том, что можно купить автомобиль в рамках так называемой сезонной распродажи, когда в обмен на хорошую скидку клиенту предлагают купить новый авто прошлого года выпуска. Учитывая, что продажи Ford существенно "просели", таких автомобилей на базе хранения заводов и на площадках автодилеров много.

Речь идёт не о топовых версиях, поэтому на "полный фарш" лучше не рассчитывать Зато скидка на такой автомобиль будет больше. Нужно напомнить менеджеру, что очереди из желающих купить Ford в данный момент нет Фото: © flickr/philografy

Отбирайте последнее

Другой способ существенно сэкономить на покупке нового Ford — договориться с менеджером о покупке демонстрационного образца. Да, речь идёт именно о той машине, на которой автосалон проводил или проводит тест-драйвы. Не исключено, правда, что менеджер такие вопросы решать откажется. Тогда придётся разговаривать с руководителем автосалона. На большую скидку лучше не рассчитывать, но другой приятный бонус обязательно будет.

Демоавтомобили заметно лучше обычных Дело не в качестве, а в комплектации. Как правило, для тест-драйвов выбирают автомобиль в максимальной комплектации Фото: © flickr/Claudio Núñez

Используйте госпрограмму

Государство активно стимулирует дилеров к продаже иномарок отечественной сборки. Ford — не исключение. По госпрограмме "Первый автомобиль" проходят две самые популярные модели — Fiesta и Focus. Единственное ограничение — чтобы у покупателя никогда не было автомобиля в собственности, а также автокредитов. Но и это ещё не всё.

Купить новый автомобиль по госпрограмме можно только в кредит Маленькая радость состоит в том, что размер средней скидки на новый авто как раз составит 240–250 тыс. рублей Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Не берите всё, что предлагают

Под занавес продаж Ford в России в салонах официальных дилеров скопилось большое количество дополнительного оборудования по совершенно ломовым ценам. Отдавать 10 тыс. рублей за комплект резиновых ковриков или 25 тыс. за сигнализацию с обратной связью и автозапуском — не вполне разумно.

Отказывать в продаже без "допов" дилер не имеет права Стоимость "допов" в салоне официального дилера примерно на 50 процентов выше рыночной. Всё что нужно есть в обычном магазине Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Поминайте конкурентов

Даже в небольшом городе количество дилеров Ford может быть больше пяти, поэтому при общении с менеджером не стоит стесняться. Напомните ему, что у других дилеров — дешевле. После этой фразы нормальный менеджер непременно скинет цену или, во всяком случае, позовёт руководителя отдела продаж, решить вопрос с которым значительно проще. Важно понимать, что здесь работает психология. Каждый следующий автосалон, изучая предложение конкурентов, вероятнее всего, сделает скидку. Вполне возможно, что, посетив три-четыре автосалона, удастся сторговаться до нужной цены.

На большую скидку лучше не рассчитывать "Подвинуться" в цене на 300 тыс. автосалон не сможет, но выторговать лишние 30 и даже 70 тыс. — вполне реально Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Практика показывает, что до обстоятельств непреодолимой силы, по которым автосалон может отказать в скидке, как правило, не доходит. Правда, чтобы купить автомобиль значительно дешевле, придётся потратить пару дней, поэтому время для поездок следует планировать заранее.